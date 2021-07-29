07:19 (мск), источник: Газета.Ру
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе
Спустя сорок лет после того, как принц Чарльз и принцесса Диана поженились, кусок торта с их свадьбы продадут на аукционе, пишет Mirror.
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Внушительная порция марципанового торта с глазурью украшена королевским гербом в красных, синих и золотых тонах. Она была вручена Мойре Смит, одной из служанок
Кусок торта размером 20 на 18 см и весом 794 гр. на протяжении сорока лет хранился в пищевой пленке в старой форме для выпечки. Он находился в семье Мойры до 2008 года, после чего этот ломтик кондитерского изделия купил коллекционер, который теперь продает его через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере, графство Глостершир.
Всего для свадьбы приготовили 23 официальных торта, включая основной многослойный фруктовый торт высотой 1,5 м и весом 102 кг. Кусок, переданный Мойре, вырезали из торта, который раздали прислуге
Ожидается, что изделие продадут за £500 (больше 50 тысяч рублей).
Аукционисты описали кусок торта как «уникальный королевский сувенир на память», но порекомендовали не есть его. Крис Олбери, специалист по оценке коллекций, связанных с королевской семьей, в компании «Доминик Винтер» также посоветовал не делать этого. Однако он отметил, что «спустя 40 лет очевидно, что торт изготовили на совесть».