01:50 (мск), источник: Известия
С банков снимут ответственность за блокировку счетов
Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских
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В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои
«Если они (банки. ― “Известия”) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», ― сообщил Анатолий Аксаков.
Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать её в качестве единственного источника данных.
Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии. Предполагалось, что ЦБ будет направлять в банки информацию о надёжности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать.
При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придётся кредитной организации, сообщал ранее