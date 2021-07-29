В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний

Механизм лицензирования был введен введен в 2014 году как вынужденная мера, напомнил зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. До этого на рынке было много мошенников, которые регистрировались в офшорах, выставляли двойные квитанции и так далее, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
Государственное лицензирование направлено в первую очередь на определение квалификации организаций, сказал эксперт комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президент компании «Фортум» Парвиз Абдушакуров. Поэтому этот инструмент так полностью и не решил проблему мошенничества, когда УК, лишившись лицензии, меняет название и возвращается к управлению тем же домом, отметил он. Кроме того, компании зачастую сталкиваются с административными барьерами при получении лицензии, отметил член общественного совета при Минстрое, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» Александр Тарасенко.
Но если сегодня отменить лицензирование, пока полностью не налажена работа ГИС ЖКХ, в которой компании должны публиковать данные о своей деятельности, может вернуться ситуация начала 2000-х годов, высказал мнение Павел Склянчук. Сегодня переход полностью на СРО преждевременен, считает он.
По данным НП «ЖКХ Контроль», на управление домами жалуются почти 12% россиян. Еще более 15% отмечают неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт подъездов. Ежегодно проходит более 3 тыс. судебных заседаний по оспариванию штрафов за нарушение лицензионных требований.
Сегодня ГЖИ по жалобам собственников, например за грязные подъезды, может выписывать штрафы УК, отметил Павел Качкаев. Но компании выплачивают их из денег, собранных с жильцов на содержание дома, — в итоге страдают сами же жалующиеся, указал парламентарий. Наказывать нужно не собственника, а конкретное должностное лицо, которое выполняет свою работу некачественно, считает он.
По мнению гендиректора ПАО «ГИТ» Сергея Минко, также необходимо придать силу договорам между жильцами и УК: если граждане выбрали компанию, и она соблюдает условия договора, то расторжение соглашения с ней обязует собственников компенсировать расходы УК или недополученную прибыль. Так компании будут заинтересованы выполнять работу максимально качественно, считает он.