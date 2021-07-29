Меньше половины граждан вешают трубку при звонках мошенников

В целом лично с телефонным мошенничеством сталкивалась львиная доля россиян — 76%, следует из результатов опроса, проведенного банком. Причем, как оказалось, даже по несколько раз. Только каждому десятому преступники звонили однократно. Вместе с тем каждый второй респондент заявил, что равнодушен к таким звонкам, а четверть опрошенных признались, что они их раздражают, отмечается в исследовании.
Защиту на смартфоне от нежелательных номеров использует половина россиян. Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (84%) всё равно отвечает на звонки преступников, говорится в материалах банка. Также оказалось, что о действиях мошенников в правоохранительные органы сообщает лишь четверть респондентов.
По данным ЦБ, в I квартале этого года наблюдалась тенденция снижения доли социальной инженерии как инструмента совершения мошеннических деяний. Однако общий объем несанкционированных операций без согласия клиента, напротив, вырос.
В крупных банках отметили, что не видят существенного роста количества кибератак и фиксируют их снижение. В кредитных организациях добавили, что далеко не все граждане обращаются к ним при столкновении с злоумышленниками, а еще меньше — в органы.
В России, по статистике 2020 года, почти две трети всех входящих вызовов с неизвестных номеров — это спам, сообщил «Известиям» директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Он отметил: большая часть звонков совершается именно мошенниками, которые используют методы социальной инженерии для получения необходимой информации.
Он добавил, что распознать звонящих мошенников можно по таким признакам: они пытаются побудить собеседника к каким-то срочным действиям, предлагают выплату или выигрыш, что-либо навязывают. Также следует быть бдительным, если разговор с первых минут вызывает у человека яркие эмоции, например страх.