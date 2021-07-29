Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скандал со взломом телефонов по всему миру: что известно Как софт израильской компании помогал взламывать телефоны журналистов
Фоторепортажи
20В Германии ввели режим военной катастрофы
16Открытие МАКС-2021
04:56 (мск), источник: Известия

Меньше половины граждан вешают трубку при звонках мошенников

Меньше половины россиян (45%) вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник, говорится в исследовании ВТБ, с которым ознакомились «Известия». Остальные продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы и троллинга.

Источник: Известия

В целом лично с телефонным мошенничеством сталкивалась львиная доля россиян — 76%, следует из результатов опроса, проведенного банком. Причем, как оказалось, даже по несколько раз. Только каждому десятому преступники звонили однократно. Вместе с тем каждый второй респондент заявил, что равнодушен к таким звонкам, а четверть опрошенных признались, что они их раздражают, отмечается в исследовании.

Защиту на смартфоне от нежелательных номеров использует половина россиян. Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (84%) всё равно отвечает на звонки преступников, говорится в материалах банка. Также оказалось, что о действиях мошенников в правоохранительные органы сообщает лишь четверть респондентов.

По данным ЦБ, в I квартале этого года наблюдалась тенденция снижения доли социальной инженерии как инструмента совершения мошеннических деяний. Однако общий объем несанкционированных операций без согласия клиента, напротив, вырос.

В крупных банках отметили, что не видят существенного роста количества кибератак и фиксируют их снижение. В кредитных организациях добавили, что далеко не все граждане обращаются к ним при столкновении с злоумышленниками, а еще меньше — в органы.

В России, по статистике 2020 года, почти две трети всех входящих вызовов с неизвестных номеров — это спам, сообщил «Известиям» директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Он отметил: большая часть звонков совершается именно мошенниками, которые используют методы социальной инженерии для получения необходимой информации.

Он добавил, что распознать звонящих мошенников можно по таким признакам: они пытаются побудить собеседника к каким-то срочным действиям, предлагают выплату или выигрыш, что-либо навязывают. Также следует быть бдительным, если разговор с первых минут вызывает у человека яркие эмоции, например страх.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Услуга за услугой: спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
Байден объявил о соглашении по инфраструктуре на $550 млрд
В Болгарии ошибки при вакцинации стоили жизни 10 тысяч человек
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Сенаторы пригрозили заблокировать назначения в Минфин из-за СП-2
С банков снимут ответственность за блокировку счетов
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Россиян предупредили об "инфекционном раке"
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 833
Опека=развод. Наболело. 635
Бюджет 541
Милые девушки, 533
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь