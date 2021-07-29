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07:13 (мск), источник: Известия

Назван топ-8 наиболее популярных сервисов МФЦ

Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го — первой половине 2021-го стали услуги Росреестра, МВД и ПФР, по которым в совокупности было принято более 41 млн обращений. Это следует из мониторинга ЦСР (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

В топ-8 вошли государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности (Росреестр, 22 млн обращений), регистрационный учет граждан (МВД, 7,4 млн), предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр, 6,2 млн), выдача, замена российских паспортов (МВД, 3 млн), выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (МВД, 1 млн), получение СНИЛС (ПФР, более 800 тыс.), осуществление миграционного учета (МВД, более 700 тыс.), выдача гражданам справок о размере пенсий (ПФР, 450 тыс.).

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Общее количество обращений по указанным услугам превысило 41 млн, говорится в мониторинге. При этом, если сравнивать с ноябрем 2020 года, по состоянию на 21 июля 2021-го в работе МФЦ произошло несколько изменений.

На 21% сократилось число центров, работающих только по предварительной записи, и на 57% — тех, кто предоставляет урезанный перечень услуг. Кроме того, на 45% меньше стало МФЦ, которые сократили окна обслуживания. А число центров, организующих сервисы в выездном режиме, наоборот, выросло на 7%.

Список наиболее востребованных услуг, представленный ЦСР, отражает общую структуру спроса на них, отметил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. Из изменений, которые произошли во время пандемии, можно выделить рост запросов на получение свидетельств о смерти. Впрочем, избыточная смертность не была настолько существенной, чтобы вывести эту услугу в топ популярных, констатировал эксперт. Он также отметил снижение заполняемости МФЦ и рост интереса к онлайн-сервисам.

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