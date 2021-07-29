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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика

Студенты-провизоры Алтайского государственного университета изготавливают из борщевика Сосновского лекарство от псориаза, сообщается на сайте АлтГУ.

Источник: РИА "Новости"

«Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний. Таким образом, первая задача разработчиков проекта — получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза, а вторая — ликвидировать неконтролируемые заросли этого растения», — сказано в сообщении.

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В вузе уточнили, что борщевик Сосновского начали выращивать в середине прошлого столетия как силосное растение, однако в 1990-е он стал свободно разрастаться, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, а также вызывая кожные ожоги и аллергию.

При этом ученые добавили, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность (сопротивляемость к воздействию ядов, паразитов, инфекций) у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием.

В пресс-службе подчеркнули, что проектом заинтересовались в московском Псориаз-Центре.

Ранее подмосковные врачи рассказали, что делать при ожоге борщевиком.

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