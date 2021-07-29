Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика

12:15 (мск), источник: Газета.Ру
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний. Таким образом, первая задача разработчиков проекта — получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза, а вторая — ликвидировать неконтролируемые заросли этого растения», — сказано в сообщении.
В вузе уточнили, что борщевик Сосновского начали выращивать в середине прошлого столетия как силосное растение, однако в 1990-е он стал свободно разрастаться, вредя сельскому хозяйству, людям и животным, а также вызывая кожные ожоги и аллергию.
При этом ученые добавили, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность (сопротивляемость к воздействию ядов, паразитов, инфекций) у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием.
В
Ранее подмосковные врачи рассказали, что делать при ожоге борщевиком.