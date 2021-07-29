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11:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Актер Владимир Стеклов заразился коронавирусом

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Владимир Стеклов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

«Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. Он в “красной зоне”», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным источника, накануне артиста госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких и добавляется, что, по словам медиков, Стеклов находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала, что на данный момент состояние певицы Марины Абросимовой, также известной под псевдонимом МакSим, продолжает быть тяжелым, однако у артистки наблюдается положительная динамика.

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