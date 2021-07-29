11:24 (мск), источник: ИА REGNUM
Актер Владимир Стеклов заразился коронавирусом
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Владимир Стеклов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля сообщает
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«Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. Он в “красной зоне”», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что, по данным источника, накануне артиста госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких и добавляется, что, по словам медиков, Стеклов находится в состоянии средней тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее