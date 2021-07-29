Каждый четвертый россиянин издевается над телефонными мошенниками

По данным ВТБ, с телефонным мошенничеством сталкивались 76% россиян. В исследовании банка говорится, что защита от нежелательных звонков установлена примерно у половины жителей. При этом 84% все равно поднимают трубку, когда с ними пытаются связаться аферисты.
Если поступил звонок от мошенника, разговор нужно заканчивать сразу, посоветовал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. По его словам, во время беседы человек ненароком может выдать злоумышленнику важные сведения.
«Не стоит также шутить или выводить на эмоции злоумышленников, после разговора они могут воспользоваться различными сервисами, которые будут присылать вам СМС-спам и совершать автоматические звонки на ваш номер», — добавил эксперт.
Ранее «Секрет» сообщал, что жертвой телефонного мошенничества стал врач с мировым именем, один из создателей школы микрохирургии в СССР Виктор Крылов. Аферист позвонил 96-летнему хирургу под видом сотрудника Центробанка, втерся в доверие и убедил профессора перевести ему все свои накопления — 2 млн рублей.