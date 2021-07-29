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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские ученые назвали группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19

У пожилых людей, которые переболели коронавирусом, вырабатывается больше антител, чем у молодых. Об этой группе людей с наилучшей выработкой иммунитета рассказали в лабораторной службе «Хеликс» после исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии имени Кирова, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», — говорится в сообщении.

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По данным ученых, тяжесть заболевания влияет на количество выработанных антител у людей старше 50 лет — у них уровень иммунной защиты после тяжелого течения COVID-19 в два раза выше, чем при легкой форме.

Кроме того, исследователи выяснили, что уровень иммунитета у мужчин и женщин меняется по-разному.

У мужчин количество антител достигает пика через 45 дней после заражения коронавирусом, а через 60 дней начинает снижаться. У женщин оно увеличивается до 180 дней.

Ранее иммунолог Муса Хаитов дал совет россиянам, у которых не выработались антитела после прививки от коронавируса. По его словам, в таком случае необходимо через полгода сделать повторную прививку с возможной заменой препарата. Если же антитела не определятся после второй вакцинации, следует обратиться к врачу для всестороннего обследования.

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