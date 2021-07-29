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16:57 (мск), источник: ТАСС

Проректоры вузов России разработают учебные программы Университета креативных индустрий

Слушатели школы подготовят концепции совместных образовательных программ для создаваемого Университета креативных индустрий, разработают проекты по взаимодействию с творческой молодежью, в которые будут интегрированы бизнес и государство.

Источник: РИА "Новости"

Москва, 29 июля. Проректоры вузов и руководители средних специальных учебных заведений России проходят обучение в школе лидеров креативной экономики «Меганомика» (18+) на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму. Слушатели школы подготовят концепции совместных образовательных программ для создаваемого Университета креативных индустрий, разработают проекты по взаимодействию с творческой молодежью, в которые будут интегрированы бизнес и государство.

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«Пока архитектурный проект университета проходит необходимые экспертизы, мы продолжаем формировать учебные программы будущего образовательного центра. Сегодня к этой работе подключились эксперты высшего образования — проректоры по учебной работе из вузов России, предоставляющих образование в сфере культуры и творчества. За пять дней на “Тавриде” они прокачают свои креативные компетенции, освоят творческие подходы к управлению командами в условиях высокой неопределенности и, мы надеемся, создадут эскизы партнерских образовательных программ, основанных на сотрудничестве Университета креативных индустрий со своими учебными заведениями», — сообщил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Школа лидеров креативной экономики «Меганомика» — это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму, на берегу Черного моря возле города Судак. В третьем образовательном заезде «Меганомики» участвуют 17 проректоров вузов и средних специальных учебных заведений со всей России, в том числе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Орловского государственного института культуры, Воронежского государственного института искусств, Российского государственного института сценических искусств, Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Заезд стартовал 28 июля. Слушателей «Меганомики» ждут пять дней интенсивной исследовательской и проектной работы с экспертами в сфере искусства, науки и технологий с использованием геймификации и новых образовательных практик.

Одновременно на площадке арт-кластера «Таврида» проходят арт-школы анимации, онлайн-кинотеатров и веб-сериалов, диджитал-дизайна и диджитал-издательств. В них участвуют 400 молодых творцов из 60 регионов России.

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Модераторами образовательной программы выступят Анастасия Макеенок и Владимир Костеев. Разобраться в сущности креативной экономики и понять, какие направления выйдут на передний план, какие компетенции будут необходимы, слушателям «Меганомики» помогут: директор корпоративного обучения Московской школы управления Сколково Денис Конанчук; режиссер и клипмейкер Лади Кватания; ректор Университета НТИ 2035 Нина Яныкина; руководитель OMNI Production Ашот Гезалян; сооснователь и креативный директор студии интерактивных коммуникаций Fancy Interactive Илья Розовский; генеральный директор Frenchinvest, преподаватель РАНХиГС, ВШЭ и РЭУ Плеханова Тимофей Головин.

«Слушателям “Меганомики” предстоит также практическая проектная работа над креативным продуктом. Они создадут видеоролики: сами напишут сценарии, проведут кастинги актеров, выступят режиссерами и продюсерами», — рассказала руководитель образовательных программ школы лидеров креативной экономики «Меганомика» Евгения Слепак. Проректоры будут работать над видеороликами вместе с участниками арт-школы онлайн-кинотеатров и веб-сериалов — молодыми актерами, режиссерами и сценаристами. «Командное творчество поможет участникам арт-школ и слушателям “Меганомики” обменяться знаниями и опытом, вместе увидеть точки роста, наладить сотрудничество», — сказала Евгения Слепак.

В 2021 году школа лидеров креативных индустрий «Меганомика» пройдет восемь раз. Слушателями первого заезда стали более 20 участников и выпускников программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во втором заезде участвовали лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, социальные предприниматели, а также представители крупных компаний, отвечающие за корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие.

Чтобы принять участие в «Меганомике», требуется пройти отбор. Обучение в школе бесплатное, включая проживание на территории арт-кластера «Таврида».

ТАСС — стратегический информационный партнер.

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