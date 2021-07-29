14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США нашли на дне океана «Спанч Боба» и «Патрика»
Морских существ сфотографировали с помощью глубоководного аппарата
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Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки обнаружили под водой «реальных» героев мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
Дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer сфотографировал на глубине 1885 метров, на склоне подводной горы Retriever seamount в 322 километрах к востоку от
Сообщается, что увидеть подобную морскую звезду обычно не составляет труда — они довольно распространены по всему океану, но губка Hertwigia — это настоящая находка. Обычно глубоководные губки имеют белый или оранжевый цвет, который помогает им не привлекать внимание хищников в условиях слабого освещения, но эта губка была
Однако, как говорят специалисты, в реальности связывают этих существ вовсе не дружба. Дело в том, что морские звезды питаются губками, так что «Патрик» подобрался так близко к «Спанч Бобу» не из лучших побуждений, пишет Business Insider.
Екатерина Гура