15:55 (мск), источник: РБК
Болгария упростила въезд для россиян
Болгария обновила правила въезда из других стран, в том числе из России, и отменила требование иметь при себе отрицательный
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Сначала Болгария разрешила въезд россиянам либо по сертификату о полном прохождении вакцинации (страна признает «Спутник V»), либо по отрицательному
Однако 28 июля был выпущен новый приказ, устанавливающий правила въезда в Болгарию с 29 июля по 31 августа. В нем говорится, что из стран, относящихся к оранжевой зоне (в этот список входит Россия), возможен въезд при предъявлении сертификата ЕС о безопасности с точки зрения распространения коронавируса или аналогичного ему документа. Он должен содержать либо информацию о вакцинации владельца, либо о перенесенной им инфекции, либо о результатах тестирования.
Не менее 5% въезжающих из стран оранжевой зоны должны пройти
До 31 августа в Болгарии действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Всего в стране подтвердили 424,2 тыс. заражений, 18,2 тыс. человек умерли.
Авиасообщение между Россией и Болгарией возобновилось с 28 июня, рейсы осуществляются из Москвы в Софию, Варну и Бургас.
Ранее министр здравоохранения Стойчо Кацаров рассказал, какие ошибки власти допустили при организации прививочной кампании, что привело к гибели около 10 тыс. человек. Глава Минздрава заявил, что ошибкой было отдавать предпочтение вакцине AstraZeneca в ущерб другим, одобренным ЕС, так как