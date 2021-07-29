Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

Модуль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.
Ранее сообщалось, что специалисты ЦУП не выявили механических помех для стыковки «Науки» с Международной космической станцией. Они пришли к заключению, что внеплановый выход в открытый космос не требуется.
Ракета-носитель «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени. Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток.
Во время выведения модуля на орбиту генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в Роскосмосе уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись. 22 июля специалисты по телеметрии проверили работоспособность бортового оборудования многоцелевого лабораторного модуля. В Роскосмосе сообщили, что тестовое включение двигателей модуля прошло штатно.