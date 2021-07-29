Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета

«“Лямбда”-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — указано в материале.
Ученые изучили процесс проникновения «Лямбда»-штамма коронавируса в культуры клеток. Было установлено, что данный вариант COVID-19 по активности заражения клеток находится примерно на одном уровне с индийским дельта-штаммом.
Вместе с тем он существенно превосходит в этом отношении британский альфа-штамм и южноафриканский штамм, а также ранние вариации вируса, отметили специалисты.
6 июля европейские вирусологи рассказали «Известиям», что вариант коронавируса «Лямбда» может оказаться более заразным, однако существующие вакцины помогут в борьбе с его распространением.
При этом ученые из Чили предположили, что штамм «Лямбда» может быть более устойчив к вакцинам, чем другие вариации коронавируса. Специалисты обратили внимание на тот факт, что штамм продолжает распространяться несмотря на то, что в Чили проходит массовая вакцинация.
2 июля стало известно, что мутация коронавируса «Лямбда» включена специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в группу представляющих интерес.
В ВОЗ отмечали, что вирус продолжает мутировать, что говорит о появлении в скором времени других штаммов, в том числе «вызывающих обеспокоенность».
В тот же день официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщал, в настоящее время все больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 версией «Лямбда». Он объяснил, что еще в августе прошлого года в Перу обнаружили первые образцы этой разновидности вируса. С этого времени в организации регулярно отслеживают распространение штамма.
В конце июня «Лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину.