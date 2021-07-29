Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 июляОткрытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
18:38 (мск), источник: Известия

Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета

Штамм коронавируса «Лямбда» характеризуется повышенной заразностью, а также способностью скрывать себя от иммунной системы организма. К такому выводу пришли японские ученые, результаты исследования которых размещены в электронной библиотеке bioRxiv.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«“Лямбда”-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — указано в материале.

Ученые изучили процесс проникновения «Лямбда»-штамма коронавируса в культуры клеток. Было установлено, что данный вариант COVID-19 по активности заражения клеток находится примерно на одном уровне с индийским дельта-штаммом.

Вместе с тем он существенно превосходит в этом отношении британский альфа-штамм и южноафриканский штамм, а также ранние вариации вируса, отметили специалисты.

Читайте также
«Лямбда» против «Дельты»: насколько опасен новый вариант коронавируса?

6 июля европейские вирусологи рассказали «Известиям», что вариант коронавируса «Лямбда» может оказаться более заразным, однако существующие вакцины помогут в борьбе с его распространением.

При этом ученые из Чили предположили, что штамм «Лямбда» может быть более устойчив к вакцинам, чем другие вариации коронавируса. Специалисты обратили внимание на тот факт, что штамм продолжает распространяться несмотря на то, что в Чили проходит массовая вакцинация.

2 июля стало известно, что мутация коронавируса «Лямбда» включена специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в группу представляющих интерес.

В ВОЗ отмечали, что вирус продолжает мутировать, что говорит о появлении в скором времени других штаммов, в том числе «вызывающих обеспокоенность».

В тот же день официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщал, в настоящее время все больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 версией «Лямбда». Он объяснил, что еще в августе прошлого года в Перу обнаружили первые образцы этой разновидности вируса. С этого времени в организации регулярно отслеживают распространение штамма.

В конце июня «Лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину.

Справка
Когда нужно ревакцинироваться и какой вакциной? Главные вопросы

Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК.

 Услуга за услугой: спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады-2020 в Токио
NASA поздравило Россию с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС
Пожары в Турции разгораются: огонь охватил целый ряд провинций
Названа группа людей с повышенной выработкой антител к COVID
10 арок, которые стали символами своих городов (фото)
Кофе, яблоки, вино и одежда: какие товары подорожают в России
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Россиянин Нагорный обратился к американке Байлз
Россиянку увезли в инвалидном кресле после Игр в Токио
Горячие темы на Авто
всё та же. 229
БДСМ по Кузбасски 106
"Вечно эти русские все испортят". )) 98
Из-за чего так старо выглядит девочка-студентка? 97
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Фото Алсу с красавицами-дочками произвело фурор в сети Певица поделилась семейным снимком в блоге
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь