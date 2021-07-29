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18:32 (мск), источник: ТАСС

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой модуля «Наука» с МКС

«Наука» ранее пристыковалась в автоматическом режиме к надирному узлу модуля «Звезда».

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6
фотографий

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международной космической станцией (МКС).

«Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля», — заявил в четверг помощник директора NASA Роберт Кабана на брифинге для журналистов.

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Ранее модуль «Наука» пристыковался в автоматическом режиме к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Во время загрузки произошла ошибка.
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