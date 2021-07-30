Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, выход первой книги издательства Penguin, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
00:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В США российский Су-75 назвали ненастоящим

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не похож на американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, пишет журнал The National Interest.

Источник: РИА "Новости"

Согласно американскому изданию, ЛТС существует лишь в виде «макета», потому его нельзя считать настоящим истребителем. Журнал уверяет, что если бы Checkmate напоминал F-35 Lightning II, то он должен был бы использовать «интерфейсы вооружения, в значительной степени зависящие от программного обеспечения».

Новость
Реактивный конь: сможет ли новый истребитель «обнулить» американский F-35

В публикации Су-75 называется самолетом, которому «предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет действовать в условиях войны».

В The National Interest задаются вопросом о композитных материалах, которые используются в составе ЛТС, а также интересуются условиями, в рамках которых возможна не только серийная сборка, но и систематическое обслуживание Су-75. «Есть ли какая-либо инфраструктура для выполнения этих критически важных функций?» — спрашивает издание.

В журнале уверены, что самой большой проблемой «Сухого», выступающего разработчиком ЛТС, является неопределенность, связанная с характеристиками и масштабами производства данного истребителя.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы категории людей, наиболее подверженных тромбозу
Безруков рассказал о проблемах в первом браке
Итоги 6-го дня Олимпиады для России: золото, серебро, 3 бронзы
Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США
Ученые: «Лямбда»-штамм коронавируса устойчив к иммунитету
Президент Молдавии заявила о необходимости поддержки США
Кофе, яблоки, вино и одежда: какие товары подорожают в России
Эксперты объяснили, почему котировки биткоина резко пошли вверх
Туристы в Турции позируют на фоне клубов дыма (фото)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Горячие темы на Авто
"Вечно эти русские все испортят". )) 101
Из-за чего так старо выглядит девочка-студентка? 100
Прошу назвать-- 85
"За рулем" 85
Кино
Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу Недавно стало известно, что 49-летняя актриса скромно вышла замуж за Стефано Маджи, однако молодожены не отказались от пышной свадьбы в ближайшем будущем
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 844
Опека=развод. Наболело. 647
Почитательные загадки 560
Бюджет 541
Леди
Боярская показала архивные фото с Матвеевым 28 июля звездная семья отмечает сразу два важных праздника
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь