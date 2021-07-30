Религия проиграла коронавирусу и политике в топе запретных шуток россиян

Только 9% россиян считают, что можно шутить на любые темы без запрета, — главное, чтобы это происходило в подходящий момент и в соответствующем окружении. К таким результатам пришли эксперты сервиса Superjob после опроса 1 тыс. респондентов в 329 населенных пунктах России (есть у РБК).
Среди тех, кто готов слушать любые шутки и сам шутит на любые темы, преобладают мужчины — 13% от всех опрошенных. Женщины оказались более консервативны: такую свободу приветствовали лишь 9% представительниц прекрасного пола.
Полный запрет на любые шутки поддержали 3% респондентов. Причем в этой категории мужчины также оказались впереди: 4 против 2% у женщин. Большинство же участников опроса считают, что шутить можно, но есть запретные темы.
В рейтинге запретных для шуток заняли темы, связанные со здоровьем и болезнями. На втором месте оказалась политика. Замыкают первую тройку нежелательных шуток анекдоты про коронавирус. Шутки на тему религии заняли четвертое место.
Топ-10 нежелательных для россиян шуток и доля тех, кто отнес их к запретным темам для смеха:
Еще 17% участников опроса назвали в качестве запретных другие темы (возраст, война, терроризм, будущее, Россия, руководство, работа, дети и пр.). При этом 10% затруднились с ответом.
В ноябре 2020 года компания — производитель антивирусного программного обеспечения ESET в результате опроса выяснила, что 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Причем 10% признались, что опасаются преследований.
Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Организаторы опроса подчеркнули, что отношение к политическому юмору варьируется в зависимости от региона. Например, в Хабаровске только 13% признались, что не боятся никаких последствий. 73% стараются не смеяться над политиками и властью, хотя и говорят, что страха по этому поводу не испытывают. Преследований опасаются 10% респондентов.
В Москве внимания правоохранителей боятся 13% участников опроса, а 63% стараются избегать политического юмора. Пятая часть респондентов не видят проблемы. Только 2% общаются в закрытых каналах и группах. Подавляющее большинство (83%) пользователей секретных чатов для политических шуток составили молодые люди 20−25 лет.
В каждом из шести городов опрашивали по 300 человек в возрасте 20−45 лет, которые хотя бы три раза в неделю выходят в интернет.