Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, выход первой книги издательства Penguin, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события
Фоторепортажи
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
1010 арок, которые стали символами своих городов
08:14 (мск), источник: ТАСС

Власти КНР рассказали, когда возникла вспышка коронавируса в Нанкине

Она началась с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс из России.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Локальная вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин в восточной провинции Цзянсу началась с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс авиакомпании Air China из России. Об этом, как сообщает информационный ресурс «Пэнпай», было объявлено в пятницу на пресс-конференции городского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте также
Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета

Собранные данные, указали в центре, свидетельствуют о том, что первым инфицированным стала уборщица, которая 10 июля проводила санитарную обработку салона самолета рейса CA910 из Москвы. Сотрудником, вероятно, были нарушены правила личной дезинфекции после уборки, что привело к инфицированию сначала одного, а затем и остальных работников, уточнили местные власти.

О локальной вспышке в Нанкине было объявлено после подтверждения 20 июля нескольких случаев среди сотрудников городского международного аэропорта Лукоу. Общее число заражений с начала вспышки по состоянию на 29 июля составило 185 случаев. В настоящее время аэропорт временно прекратил обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Ограничено и движение других видов транспорта.

В Нанкине 21 июля была запущена кампания массового тестирования на коронавирус всех жителей города с населением более 9 млн человек. Власти также просят жителей не покидать город без особой необходимости.

 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
«У меня ноги отнялись». Второе золото сравняло Рылова с великими
В США назвали российский Су-75 ненастоящим истребителем
Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США
Зеленая энергетика в США обошла атомные станции и уголь
В Британии назвали опасными действия РФ и Китая в космосе
Президент Молдавии заявила о необходимости поддержки США
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Онколог назвал продукт, провоцирующий рак кишечника Стоит ограничить его употребление.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Россиянин Нагорный обратился к американке Байлз
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Авто
Какие автомобили дешевле всего обслуживать в России: таблица Эксперты сравнили стоимость обслуживания хэтчбеков, седанов и кроссоверов популярных марок и пришли к удивительным выводам
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 844
Опека=развод. Наболело. 650
Почитательные загадки 563
Бюджет 541
Леди
Полина Гагарина похудела на 40 кг и сумела удержать свой вес Как изменилась внешность популярной певицы за последние два года?
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь