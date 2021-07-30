10:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Собянин отменил обязательное ношение перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Использование масок остается обязательным.
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По мнению Собянина, ситуация с коронавирусом в городе существенно улучшилась благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания
Вместе с тем он призвал тех, кто еще не привился, не откладывать вакцинацию, поскольку она поможет сохранить здоровье и приблизить конец пандемии.
С начала пандемии в столице был выявлен 1 499 131 случай заражения коронавирусом. Вылечились 1 351 297 пациентов с COVID-19, умерли — 25 477.
Ранее СПЧ, Минэкономики и Общественная палата России попросили Собянина не применять санкции к НКО за невыполнение требований привить в положенный срок 60% коллектива. Некоммерческие организации не могут этого сделать, так как фактическая численность их сотрудников не совпадает с данными мэрии.