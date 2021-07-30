Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скандал со взломом телефонов по всему миру: что известно Как софт израильской компании помогал взламывать телефоны журналистов
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
10:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин отменил обязательное ношение перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Использование масок остается обязательным.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
10:57 (мск)Перерыв в поставках «Эпиваккороны» коснулся более 50 регионов
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По мнению Собянина, ситуация с коронавирусом в городе существенно улучшилась благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», — написал Собянин в личном блоге.

Мэр отметил, что «количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня».

Вместе с тем он призвал тех, кто еще не привился, не откладывать вакцинацию, поскольку она поможет сохранить здоровье и приблизить конец пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.

С начала пандемии в столице был выявлен 1 499 131 случай заражения коронавирусом. Вылечились 1 351 297 пациентов с COVID-19, умерли — 25 477.

Ранее СПЧ, Минэкономики и Общественная палата России попросили Собянина не применять санкции к НКО за невыполнение требований привить в положенный срок 60% коллектива. Некоммерческие организации не могут этого сделать, так как фактическая численность их сотрудников не совпадает с данными мэрии.

Справка
Когда нужно ревакцинироваться и какой вакциной? Главные вопросы

Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК.

Все новости региона
 Байден рассказал о «проблемах» Путина
Медведев потребовал выгнать журналиста из-за острого вопроса
Бацарашкина взяла второе золото Игр. Это 10-я золотая медаль ОКР
Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года
Перерыв в поставках «Эпиваккороны» коснулся более 50 регионов
Военно-морскую базу США в Тихом океане показали из космоса
Жительница США сорвала джекпот из-за отмены рейса
Названы неожиданные научные факты о дружбе
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Новости партнеров
Если НАТО тронет Приднестровье, российский десант будет в Одессе
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Россиянин Нагорный обратился к американке Байлз
Бразилец Карвальо одной фразой описал Россию
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Фото Алсу с красавицами-дочками произвело фурор в сети Певица поделилась семейным снимком в блоге
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь