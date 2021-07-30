11:57 (мск), источник: Газета.Ру
Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре
В Краснодаре дикий енот забрался в алкогольный магазин, животное поймали сотрудники муниципальной службы спасения. Об этом сообщается в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Енота обнаружил владелец магазина, который снял зверька на видео. На кадрах видно, что животное залезло в коробку для вина и тихо сидело там.
Отмечается, что работники службы вывезли енота в коробке на природу.
По данным Life Shot, животное украло в магазине вафли. Спасатели оставили его в лесу. Оказавшись на воле, зверек быстро убежал.