Внезапное включение двигателей российского модуля «Наука» развернуло МКС

Как сообщили в НАСА, незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло в четверг в 19:45 по московскому времени. В результате МКС развернулась на 45 градусов.
Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей «Науки», экипажу пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
В настоящее время ситуация стабильна, однако из-за инцидента НАСА отложило на сутки запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля. Также на сутки отложено открытие переходных люков в причаливший модуль.
В «Роскосмосе» после инцидента заявили, что на модуле проводится работа с остатками топлива, его переводят из полетного режима в режим «состыкован с МКС».
Ситуация с модулем «Наука» — это не первый случай, когда у состыкованных с МКС аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, но это происходит редко, отметил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», — сказал он.
Модуль «Наука», предназначенный для проведения экспериментов в области биологии и физики, пристыковался к МКС в 16:26 по московскому времени.
«Наука» стала первым пополнением российского сегмента орбитальной станции с 2010 года, когда американский шаттл «Атлантис» доставил на орбиту стыковочно-грузовой модуль «Рассвет».
Запуск модуля неоднократно переносился. Изначально он был запланирован на 2017 год, но из-за проблем с топливной системой модуль был отправлен производителю на доработку.