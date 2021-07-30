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10:57 (мск), источник: РБК

Перерыв в поставках «Эпиваккороны» коснулся более 50 регионов

Разработчик вакцины центр «Вектор» объяснил, что «непродолжительное время» отгрузки не производились из-за необходимости актуализации госконтракта на поставки вакцины.

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Источник: РИА "Новости"

В каких регионах нет «ЭпиВакКороны»

В июле в России возник перерыв поставок «ЭпиВакКороны» — на протяжении нескольких недель десятки регионов не получали новых поставок, выяснил РБК. Это следует из данных, которые предоставили власти регионов в ответ на запросы о ходе прививочной кампании. РБК запрашивал информацию у субъектов о поставках «ЭпиВакКороны» в июле дважды — в начале месяца (5 июля) и в конце (22 июля). Власти более 50 регионов* 22 июля назвали точно такое же число полученных доз препарата, о котором говорили и 5 июля.

Например, в Смоленской области последняя партия препарата в количестве 1620 доз поступила 27 мая, заявили в департаменте области по здравоохранению 20 июля. В Иркутской области, по состоянию на середину июля, вакцинировали только «Спутником V», сказали РБК в пресс-службе правительства региона. В Марий Эл, по данным на 22 июля, в наличии был только «Спутник V», новых поставок «ЭпиВакКороны» за месяц не было. В некоторых регионах РБК сообщили, что ожидают поставки «ЭпиВакКороны», но не назвали точные сроки получения.

В нескольких регионах, которые к 22 июля не получали новых поставок, «ЭпиВакКорона» тем не менее оставалась в наличии. Так, в Липецкой области оставалось 89 комплектов вакцины от центра «Вектор», и регион ожидает новой поставки на 1620 комплектов, заявляли в региональной администрации. О том, что «ЭпиВакКорона» доступна для вакцинации населения, сообщили также в Томской, Тамбовской, Ярославской областях, Забайкальском крае и др.

В Москве «ЭпиВакКорона» закончилась 1 июля, с тех пор на сайте mos.ru сказано, что вакцинация препаратом приостановлена. 21 июля в столицу поступило 40 тыс. доз вакцины, но мэрия сообщила, что эта партия будет доступна только для тех граждан, которым нужно сделать вторую прививку.

Как сообщалось на официальной странице вакцины во «ВКонтакте», 20 июля начались отправки новой партии «ЭпиВакКороны» в регионы. В ответ на запрос РБК разработчик вакцины центр «Вектор» подтвердил, что отгрузки не производились в течение «незначительного» времени. В качестве причины там назвали необходимость актуализации госконтракта на поставки вакцины. «В июле заключен новый государственный контракт на поставки препарата, вакцина отгружается логисту “Нацимбио” без задержек. Объемы производства определены государственным контрактом», — сообщили там.

РБК направил запрос в Минздрав и компанию «Нацимбио».

Что с производством вакцины

Пока производство «ЭпиВакКороны» в ампулах и шприц-дозах идет на новосибирской производственной площадке «Вектора» — «Вектор-БиАльгам». Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров обещал, что к июню будет произведено 5,4 млн доз вакцины. По данным «Вектора» на 8 июля в гражданский оборот введено 3,1 млн доз вакцины, а произведено более 3,8 млн доз. Как уточнил разработчик, плановые цифры отражают в первую очередь «оптимистичный прогноз по выпуску препарата при полной загрузке производственных мощностей, достигаемые показатели могут отличаться в зависимости от ритмичности поставок исходных компонентов».

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По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по май 2021 года, самой массовой по выпуску в оборот была вакцина «Спутник V» — 53,5 млн. комплектов по 2 укола (или порядка 106 млн. доз), однако данных о том, какой объем вакцины был направлен на экспорт, нет. На втором месте «ЭпиВакКорона» с 2,2 млн. доз (требуется 2 прививки, соответственно это на 1,1 млн. человек), меньше всего было выпущено вакцины «КовиВак» — 372 тыс. доз. (тоже нужно 2 прививки, соответственно на 186 тыс. человек).

В скором времени, как сообщили РБК в «Векторе», производство полного цикла вакцины будет развернуто и на площадке компании «Герофарм» (крупнейший российский поставщик инсулина), сейчас он обеспечивает выпуск белка-носителя для вакцины. За первый месяц фармпроизводитель планирует поставить около 500 тыс. однокомпонентных доз вакцины. Впоследствии объемы производства могут вырасти. По данным компании, мощностей предприятия достаточно для выпуска 5 млн однокомпонентных доз вакцины «ЭпиВакКорона» ежемесячно.

Как устроена вакцина

Разработчики из центра «Вектор» объясняют, что вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех фрагментов S-белка вируса SARS-CoV2, которые прикрепляются к другому белку-носителю (N-белку), а в качестве вещества, которое должно стимулировать иммунный ответ (адъювант), выступает гидроксид алюминия.

Белок-носитель производится с помощью генной инженерии и состоит из двух частей — N-белка коронавируса и белка кишечной палочки, так называемого мальтоз-связывающего белка. Этот белок подобен якорю, который позволяет легко очищать N-белок от других белков кишечной палочки, объясняет доктор биологических наук, профессор университета Ратгерса, заведующий лабораторией института молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» Константин Северинов. С этой конструкцией сшиваются три химически синтезированных пептида, которые соответствуют разным участкам S-белка коронавируса.

Сам по себе S-белок коронавируса большой, он содержит множество участков (эпитопов), которые состоят из нескольких пептидов. На какие-то эпитопы S-белка у человека могут вырабатываться нейтрализующие антитела, на какие-то — нет. Поэтому очень сложно делать пептидные вакцины — нужно быть уверенным, что на выбранные пептиды нарабатываются антитела, способные нейтрализовать вирус, говорит доктор биологических наук, директор научно-образовательного центра Иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Минздрава (СПХФУ) Игорь Красильников.

В интервью Meduza (издание признано Минюстом иноагентом) разработчики уточняли, что ориентировались не на иммунодоминантные эпитопы, а на более консервативные, которые меньше всего подвержены мутации.

Иммунодоминантными называются как раз те участки S-белка, которые эффективно стимулируют образование антител, предотваращая заражение организма. Поэтому использование неиммунодоминантных пептидов для создание вакцины, — странная идея, говорит Северинов. «Неудачный выбор пептидов, безусловно, внес вклад в низкий уровень иммунного ответа», — говорит он.

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На иммунодоминантный пептиды действительно можно не ориентироваться, напротив, считает Красильников. Эти пептиды из «изменчивых» областей белка, которые способны мутировать. Но нейтрализующие антитела после «ЭпиВакКороны» вырабатываются в небольших количествах, судя по опубликованному исследованию на хомяках, замечает он. Как вакцина будет работать у людей, станет понятно после публикации третьей фазы клинических исследований, которая в настоящее время еще идет.

Вероятно, разработчики «ЭпиВакКороны» ориентируются именно на Т-клеточный ответ, который могут обеспечивать как раз не иммунодоминантные пептиды, резюмирует профессор Сколковского института науки и технологии Дмитрий Кулиш.

В «Векторе» на запрос РБК ответили, что на этапе создания прототипа вакцины разные пептиды проверялись с точки зрения защиты животных от вируса, далее наиболее эффективные пептиды проверяли комбинациями, чтобы увеличить защитный эффект.

Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» против вакцины
Участники третьей фазы клинических испытаний неоднократно публиковали открытые письма, в которых просили организовать независимое исследование вакцины по причине отсутствия у испытуемых нейтрализующих вирус антител. В последнем письме, опубликованном на днях, участники испытаний попросили Роспотребнадзор опубликовать материалы третьей фазы либо приостановить вакцинацию этим препаратом.

Появится ли после «ЭпиВакКороны» Т-клеточный иммунитет

Опрошенные РБК эксперты допускают, что вакцинация «ЭпиВакКороной» может вызывать Т-клеточный ответ иммунитета. На поверхности зараженных коронавирусом клеток организма будут появляться кусочки вирусного N-белка, такие клетки будут узнаваться иммунитетом, выработанным на вакцину, и уничтожаться, объясняет Северинов. Однако имеющиеся данные об «ЭпиВакКороне» не позволяют делать выводов о ее эффективности, считает он.

N-белок хорош тем, что он у всех коронавирусов один и тот же и использовать его как носитель для пептидов смысл есть, рассуждает Красильников, на него [на N-белок] могут синтезироваться вирус-специфические антитела, но его пользу можно будет оценить только на большой выборке людей. Возможно, N-белок может усилить иммунный ответ на вакцину, так как он захватывается в первую очередь теми клетками, которые отвечают за Т-клеточный иммунитет.

Почему некоторым людям рекомендуют «ЭпиВакКорону»

Опрошенные РБК эксперты объясняют, что врачи склонны рекомендовать «ЭпиВакКорону» из-за слабо выраженных поствакцинальных реакций, а также советовать ее людям с хроническими заболеваниями.

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Чем более высокий иммунитет вакцина может создать (чем выше ее иммуногенность), тем больше выражены поствакцинальные реакции, объясняет врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Существующие российские вакцины по качеству иммунного ответа можно ранжировать так: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»; поствакцинальные реакции идут в такой же градации, говорит он.

В платформе «Спутника V» есть аденовирус, он дополнительно вызывает неблагоприятный эффект вместе с ответом на сам антиген коронавируса, поясняет Игорь Красильников. «В случае с “ЭпиВакКороной” есть только пептиды S-белка коронавируса и N-белок этого же вируса в виде носителя. Иммунный ответ будет только на них, и, соответственно, реакций должно быть меньше», — считает он.

«ЭпиВакКорона» предлагается тем пациентам, для которых любой эффект иммунной системы может быть серьезным для организма: люди с хроническими заболеваниями, у которых есть проблемы с иммунитетом. Поэтому «ЭпиВакКорона» — это компромисс между задачей сделать прививку и не навредить организму.
Андрей Кондрахин
терапевт

Разработчики не согласись с тем, что есть связь между поствакцинальными реакциями на вакцину и ее способностью обеспечивать иммунитет. «Статистика наблюдения за эффективностью вакцины в гражданском обороте показывает, что из 1 млн человек, прошедших полный курс вакцинации, заболевших не более 0,7−0,8%. Этот показатель соответствует цифрам для других вакцин против COVID-19, зарегистрированных в России», — заявили РБК в центре.

Как изменится «ЭпиВакКорона»

Сейчас «Вектор» ведет клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н», разрешение на прохождение объединенной первой—второй фазы Минздрав выдал весной 2021 года. Роспатент зарегистрировал товарный знак Aurora-CoV для его использования в качестве названия «для нового поколения» вакцины от центра «Вектора».

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Разработчики говорят, что от первоначальной «ЭпиВакКороны» вакцина практически ничем не отличается, только «два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования», — говорила замруководителя центра Татьяна Непомнящих.

С точки зрения разработки получения вакцины лучше выделить из S-белка два эпитопа вместо трех, говорит Красильников. «Вероятно, разработчики пришли к выводу, что один из эпитопов не вызывает выработку нейтрализующих антител или он может входить в состав двух новых пептидов, поэтому как отдельный он уже не нужен», — считает эксперт.

Константин Северинов подтверждает, что уменьшение количества пептидов упростит контроль качества, но в первую очередь должны быть проведены новые клинические испытания и представлены доказательства эффективности, считает ученый.

* Каких регионов коснулся перерыв в поставках «ЭпиВакКороны» в июле.
Республик Адыгея, Башкирия, Дагестан, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Ингушетия, Северная Осетия, Карелия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Якутия; КБР, КЧР; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев; Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Сахалинской, Саратовской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Челябинской, Ярославской областей; Чукотского автономного округа, ЕАО, НАО, ХМАО, ЯНАО, Севастополя и Санкт-Петербурга.

Егор Губернаторов, Анастасия Антипова, Анна Левинская, Гаяна Демурина, Юлия Криган, Екатерина Костина, Любовь Порываева, Евгения Лебедева, Анастасия Серова

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