10:57 (мск), источник: РБК
Перерыв в поставках «Эпиваккороны» коснулся более 50 регионов
Разработчик вакцины центр «Вектор» объяснил, что «непродолжительное время» отгрузки не производились
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В июле в России возник перерыв поставок «ЭпиВакКороны» — на протяжении нескольких недель десятки регионов не получали новых поставок, выяснил РБК. Это следует из данных, которые предоставили власти регионов в ответ на запросы о ходе прививочной кампании. РБК запрашивал информацию у субъектов о поставках «ЭпиВакКороны» в июле дважды — в начале месяца (5 июля) и в конце (22 июля). Власти более 50 регионов* 22 июля назвали точно такое же число полученных доз препарата, о котором говорили и 5 июля.
Например, в Смоленской области последняя партия препарата в количестве 1620 доз поступила 27 мая, заявили в департаменте области по здравоохранению 20 июля. В Иркутской области, по состоянию на середину июля, вакцинировали только «Спутником V», сказали РБК в
В нескольких регионах, которые к 22 июля не получали новых поставок, «ЭпиВакКорона» тем не менее оставалась в наличии. Так, в Липецкой области оставалось 89 комплектов вакцины от центра «Вектор», и регион ожидает новой поставки на 1620 комплектов, заявляли в региональной администрации. О том, что «ЭпиВакКорона» доступна для вакцинации населения, сообщили также в Томской, Тамбовской, Ярославской областях, Забайкальском крае и др.
Как сообщалось на официальной странице вакцины во «ВКонтакте», 20 июля начались отправки новой партии «ЭпиВакКороны» в регионы. В ответ на запрос РБК разработчик вакцины центр «Вектор» подтвердил, что отгрузки не производились в течение «незначительного» времени. В качестве причины там назвали необходимость актуализации госконтракта на поставки вакцины. «В июле заключен новый государственный контракт на поставки препарата, вакцина отгружается логисту “Нацимбио” без задержек. Объемы производства определены государственным контрактом», — сообщили там.
РБК направил запрос в Минздрав и компанию «Нацимбио».
Пока производство «ЭпиВакКороны» в ампулах и
По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по май 2021 года, самой массовой по выпуску в оборот была вакцина «Спутник V» — 53,5 млн. комплектов по 2 укола (или порядка 106 млн. доз), однако данных о том, какой объем вакцины был направлен на экспорт, нет. На втором месте «ЭпиВакКорона» с 2,2 млн. доз (требуется 2 прививки, соответственно это на 1,1 млн. человек), меньше всего было выпущено вакцины «КовиВак» — 372 тыс. доз. (тоже нужно 2 прививки, соответственно на 186 тыс. человек).
В скором времени, как сообщили РБК в «Векторе», производство полного цикла вакцины будет развернуто и на площадке компании «Герофарм» (крупнейший российский поставщик инсулина), сейчас он обеспечивает выпуск
Разработчики из центра «Вектор» объясняют, что вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех фрагментов
Сам по себе
Иммунодоминантными называются как раз те участки
На иммунодоминантный пептиды действительно можно не ориентироваться, напротив, считает Красильников. Эти пептиды из «изменчивых» областей белка, которые способны мутировать. Но нейтрализующие антитела после «ЭпиВакКороны» вырабатываются в небольших количествах, судя по опубликованному исследованию на хомяках, замечает он. Как вакцина будет работать у людей, станет понятно после публикации третьей фазы клинических исследований, которая в настоящее время еще идет.
Вероятно, разработчики «ЭпиВакКороны» ориентируются именно на
В «Векторе» на запрос РБК ответили, что на этапе создания прототипа вакцины разные пептиды проверялись с точки зрения защиты животных от вируса, далее наиболее эффективные пептиды проверяли комбинациями, чтобы увеличить защитный эффект.
|Участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» против вакцины
|Участники третьей фазы клинических испытаний неоднократно публиковали открытые письма, в которых просили организовать независимое исследование вакцины по причине отсутствия у испытуемых нейтрализующих вирус антител. В последнем письме, опубликованном на днях, участники испытаний попросили Роспотребнадзор опубликовать материалы третьей фазы либо приостановить вакцинацию этим препаратом.
Опрошенные РБК эксперты допускают, что вакцинация «ЭпиВакКороной» может вызывать
Опрошенные РБК эксперты объясняют, что врачи склонны рекомендовать «ЭпиВакКорону»
Чем более высокий иммунитет вакцина может создать (чем выше ее иммуногенность), тем больше выражены поствакцинальные реакции, объясняет врач
В платформе «Спутника V» есть аденовирус, он дополнительно вызывает неблагоприятный эффект вместе с ответом на сам антиген коронавируса, поясняет Игорь Красильников. «В случае с “ЭпиВакКороной” есть только пептиды
«ЭпиВакКорона» предлагается тем пациентам, для которых любой эффект иммунной системы может быть серьезным для организма: люди с хроническими заболеваниями, у которых есть проблемы с иммунитетом. Поэтому «ЭпиВакКорона» — это компромисс между задачей сделать прививку и не навредить организму.
Разработчики не согласись с тем, что есть связь между поствакцинальными реакциями на вакцину и ее способностью обеспечивать иммунитет. «Статистика наблюдения за эффективностью вакцины в гражданском обороте показывает, что из 1 млн человек, прошедших полный курс вакцинации, заболевших не более 0,7−0,8%. Этот показатель соответствует цифрам для других вакцин против COVID-19, зарегистрированных в России», — заявили РБК в центре.
Сейчас «Вектор» ведет клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н», разрешение на прохождение объединенной первой—второй фазы Минздрав выдал весной 2021 года. Роспатент зарегистрировал товарный знак
Разработчики говорят, что от первоначальной «ЭпиВакКороны» вакцина практически ничем не отличается, только «два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования», — говорила замруководителя центра Татьяна Непомнящих.
С точки зрения разработки получения вакцины лучше выделить из
Константин Северинов подтверждает, что уменьшение количества пептидов упростит контроль качества, но в первую очередь должны быть проведены новые клинические испытания и представлены доказательства эффективности, считает ученый.
|* Каких регионов коснулся перерыв в поставках «ЭпиВакКороны» в июле.
|Республик Адыгея, Башкирия, Дагестан, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Ингушетия, Северная Осетия, Карелия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Якутия; КБР, КЧР; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев; Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Сахалинской, Саратовской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Челябинской, Ярославской областей; Чукотского автономного округа, ЕАО, НАО, ХМАО, ЯНАО, Севастополя и Санкт-Петербурга.
Егор Губернаторов, Анастасия Антипова, Анна Левинская, Гаяна Демурина, Юлия Криган, Екатерина Костина, Любовь Порываева, Евгения Лебедева, Анастасия Серова