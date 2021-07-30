Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, выход первой книги издательства Penguin, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
12:01 (мск), источник: Газета.Ру

В Совфеде объяснили решение мэрии Москвы отменить обязательное ношение перчаток

Решение московских властей отменить обязательное ношение перчаток в общественных может быть связано с неэффективностью этой меры как способа защиты против COVID-19, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:09 (мск)Число случаев ковида в Москве превысило 1,5 млн
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Отношусь с пониманием [к решению мэрии Москвы отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах]. Ученые Германии уже давно доказали, что на поверхности вирус не живет. В связи с этим, видимо, и наши ученые тоже пришли к такому выводу, и соответствующая реакция со стороны властей понятна. Я думаю, что не нашлось научных обоснований к такому роду ограничений [ношению перчаток в общественных местах]», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что все остальные санитарно-эпидемиологические рекомендации, как, например, мытье рук, «остаются в силе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа, в соответствии с которым в столице отменяется обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — написал глава города в своем блоге.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Крыму из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами
Россияне назвали темы, над которыми нельзя смеяться
Бацарашкина взяла второе золото Игр. Это 10-я золотая медаль ОКР
Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года
Россияне назвали темы, над которыми нельзя смеяться
Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре
Навязанный долг: как противостоять новой уловке МФО
Названы неожиданные научные факты о дружбе
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Авто
ГИБДД объявила о двухдневном рейде в Москве Автоинспекторы пообещали принять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Джордж и Амаль Клуни ждут третьего ребенка Об этом рассказал инсайдер из окружения пары
Леди
Боярская показала архивные фото с Матвеевым 28 июля звездная семья отмечает сразу два важных праздника
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь