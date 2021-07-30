В Совфеде объяснили решение мэрии Москвы отменить обязательное ношение перчаток

«Отношусь с пониманием [к решению мэрии Москвы отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах]. Ученые Германии уже давно доказали, что на поверхности вирус не живет. В связи с этим, видимо, и наши ученые тоже пришли к такому выводу, и соответствующая реакция со стороны властей понятна. Я думаю, что не нашлось научных обоснований к такому роду ограничений [ношению перчаток в общественных местах]», — заявил сенатор.
При этом он подчеркнул, что все остальные санитарно-эпидемиологические рекомендации, как, например, мытье рук, «остаются в силе».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа, в соответствии с которым в столице отменяется обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — написал глава города в своем блоге.