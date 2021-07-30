11:50 (мск), источник: Газета.Ру
VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса
Фестиваль VK Fest перенесли на 2022 год, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Организаторы признались, что до последнего верили, что получится провести ежегодный
Перенос VK Fest стал необходимым, когда новые ограничения были продлены до 29 августа.
Участие в фестивале 2022 году уже подтвердили такие исполнители и коллективы, как Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Купленные билеты будут действительны и в 2022 году.
Перенесенный фестиваль состоится 23 и 24 июля 2022 года в Парке 300-летия
Ранее организаторы фестивалей в Москве пожаловались на убытки