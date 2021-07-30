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11:50 (мск), источник: Газета.Ру

VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса

Фестиваль VK Fest перенесли на 2022 год, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».

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Организаторы признались, что до последнего верили, что получится провести ежегодный open-air. «Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала еще серьезнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов», — объяснили они свое решение.

Перенос VK Fest стал необходимым, когда новые ограничения были продлены до 29 августа.

Участие в фестивале 2022 году уже подтвердили такие исполнители и коллективы, как Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Купленные билеты будут действительны и в 2022 году.

Перенесенный фестиваль состоится 23 и 24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Ранее организаторы фестивалей в Москве пожаловались на убытки из-за пандемии.

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