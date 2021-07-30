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13:20 (мск), источник: РБК

Мурашко предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки

Размер единовременного пособия гражданам, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением, может быть увеличен. Сейчас эта выплата составляет 10 тыс. руб., с 2000 года она не индексировалась и не пересматривалась.

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Источник: РИА "Новости"

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — говорится в ответе (есть у РБК) министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.

На эту выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки. РБК направил запрос в Минздрав.

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Тумусов ранее направил Минздраву свое письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб. «Логика была простой, — пояснил он РБК. — Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной».

В ответе указано, что столкнувшиеся с осложнениями после прививки россияне могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тыс. руб., напомнили в Минздраве. Вопрос компенсации в случае осложнений от вакцинации полностью урегулирован с точки зрения закона, сказано в документе.

Ранее Минздрав указывал среди побочных эффектов от прививки кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций. В памятке для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации, говорится, что побочные эффекты может ощутить каждый десятый. Недомогание после вакцинации является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.

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