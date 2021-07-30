Мурашко предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — говорится в ответе (есть у РБК) министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.
На эту выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки. РБК направил запрос в Минздрав.
Тумусов ранее направил Минздраву свое письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб. «Логика была простой, — пояснил он РБК. — Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной».
В ответе указано, что столкнувшиеся с осложнениями после прививки россияне могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тыс. руб., напомнили в Минздраве. Вопрос компенсации в случае осложнений от вакцинации полностью урегулирован с точки зрения закона, сказано в документе.
Ранее Минздрав указывал среди побочных эффектов от прививки кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций. В памятке для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации, говорится, что побочные эффекты может ощутить каждый десятый. Недомогание после вакцинации является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.