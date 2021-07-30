«Вектор» назвал единственный регион со штаммом коронавируса «гамма»

«Бразильский вариант коронавируса получен, проходит в настоящее время свои исследования. Встречается вариант “гамма” сегодня только в одном субъекте России, дальнейшего распространения он не получил», — рассказал ученый.
Шансов у «гаммы» на быстрое распространение нет, потому что его вытесняет индийский штамм, или штамм «дельта», пояснил Максютов.
По его словам, этот вариант SARS-CoV-2 «в подавляющем большинстве регионов заполонил все разнообразие коронавируса в России».
В реестр ВОЗ для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) включено 16 распространенных штаммов коронавируса, хотя число различных мутаций вируса насчитывает как минимум несколько тысяч. В списке вариантов вируса, представляющих опасность (VOC) — альфа-, бета-, гамма- и дельта-варианты. Это мутации коронавируса, обнаруженные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Индии.
Сейчас ВОЗ считает доминирующим в мире дельта-вариант коронавируса (индийский штамм). По оценкам специалистов, на него приходится до 80% всех новых заражений.
Ученые утверждают, что дельта-вариант как минимум на 50−60% заразнее оригинального уханьского штамма.
О возникновении бразильского штамма коронавируса стало известно в декабре 2020 года. Исследователи из университетов Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выявили, что этот штамм потенциально способен преодолевать иммунитет, выработанный у ранее переболевших COVID-19 людей, так как в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.
В России бразильский штамм («гамма») обнаружили 22 июля, об этом сообщил научный центр «Вектор». Там, однако, уточнили, что выявили единичные случаи распространения этого варианта в стране. Заразившиеся этим штаммом россияне не были привиты от COVID-19, подчеркивали в «Векторе». Центр подтвердил, что как бразильский, так и индийский штаммы более заразны по сравнению с оригинальным вариантом и могут снижать эффективность антител.