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15:24 (мск), источник: РБК

«Вектор» назвал единственный регион со штаммом коронавируса «гамма»

Единственный регион России, в котором выявили штамм коронавируса «гамма» (бразильский), — это Якутия; его быстрое распространение стране не угрожает, рассказал генеральный директор центра «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона») Ринат Максютов, передает корреспондент РБК.

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Источник: РИА "Новости"

«Бразильский вариант коронавируса получен, проходит в настоящее время свои исследования. Встречается вариант “гамма” сегодня только в одном субъекте России, дальнейшего распространения он не получил», — рассказал ученый.

Шансов у «гаммы» на быстрое распространение нет, потому что его вытесняет индийский штамм, или штамм «дельта», пояснил Максютов.

По его словам, этот вариант SARS-CoV-2 «в подавляющем большинстве регионов заполонил все разнообразие коронавируса в России».

В реестр ВОЗ для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) включено 16 распространенных штаммов коронавируса, хотя число различных мутаций вируса насчитывает как минимум несколько тысяч. В списке вариантов вируса, представляющих опасность (VOC) — альфа-, бета-, гамма- и дельта-варианты. Это мутации коронавируса, обнаруженные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Индии.

Сейчас ВОЗ считает доминирующим в мире дельта-вариант коронавируса (индийский штамм). По оценкам специалистов, на него приходится до 80% всех новых заражений.

Ученые утверждают, что дельта-вариант как минимум на 50−60% заразнее оригинального уханьского штамма.

О возникновении бразильского штамма коронавируса стало известно в декабре 2020 года. Исследователи из университетов Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона выявили, что этот штамм потенциально способен преодолевать иммунитет, выработанный у ранее переболевших COVID-19 людей, так как в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.

В России бразильский штамм («гамма») обнаружили 22 июля, об этом сообщил научный центр «Вектор». Там, однако, уточнили, что выявили единичные случаи распространения этого варианта в стране. Заразившиеся этим штаммом россияне не были привиты от COVID-19, подчеркивали в «Векторе». Центр подтвердил, что как бразильский, так и индийский штаммы более заразны по сравнению с оригинальным вариантом и могут снижать эффективность антител.

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