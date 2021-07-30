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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Чужеродные» виды лишили Россию 52 миллиардов долларов

Самыми опасными оказались два вида растений и два вида насекомых.

Инвазивные виды животных и растений привели к тому, что в 2017—2019 году экономика России потеряла как минимум 51,52 млрд долларов США (1,38 трлн рублей).

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Узкотелая златка
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К такому выводу пришли российские ученые в статье, опубликованной в научном журнале NeoBiota. Для подсчетов они использовали цифры из недавно разработанной глобальной базы данных InvaCost, в которую вносится информация об экономических потерях от биологических инвазий в мире.

Виновниками экономических потерь России стали 72 вида живых существ, в том числе 37 видов насекомых, 9 видов растений, 8 видов грибов и вирусов, 7 видов бактерий, а также клещи и нематоды.

Фактический ущерб в сумме около 660 млн долларов США (почти 44 млрд рублей) был связан только с четырьмя видами. Речь идет о ясеневой изумрудной узкотелой златке (Agrilus planipennis Fairmaire), огневке самшитовой (Cydalima perspectalis), амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) и борщевике Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden).

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Огневка самшитовая

Подавляющее большинство убытков наблюдалось там, где расходы на борьбу с инвайдерами были незначительными, говорят исследователи. Больше всего пострадали сельское и лесное хозяйство страны.

Ученые отмечают, что убытки от «чужеродных» видов в России могут быть значительно недооценены. Например, в базе почти отсутствует информация о водных экосистемах России.

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