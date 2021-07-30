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17:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: новая вспышка в Китае

В Китае новая вспышка заражений: вирус вначале обнаружили в девятимиллионом Нанкине, откуда он уже распространился в пять провинций и Пекин. Власти подозревают, что вирус прилетел самолетом из России.

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Источник: GETTY IMAGES

Пока обнаружены всего около 200 заразившихся, но государственная пресса называет эту вспышку самой серьезной после Уханя, где впервые был обнаружен новый коронавирус.

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Местные власти говорят, что новую вспышку вызвал штамм «Дельта», и первыми ее носителями в Нанкине были уборщики, которые поработали на борту самолета, прилетевшего 10 июля из России.

Аэропорт Нанкина закрыт до 11 августа; власти начали кампанию тестирования всех 9,3 млн жителей города и оказавшихся в нем сейчас приезжих. Тестирование в других местах показало, что вирус уже добрался до 13 других городов, включая Пекин.

Впрочем, эксперты, которых цитирует официальная газета Global Times, говорят, что вспышка обнаружена на самой ранней стадии и распространение вируса вполне можно сдержать.

До сих пор китайские власти, если судить по их собственной статистике, успешно справлялись с распространением вируса, быстро вводя жесткие карантины в очагах заражения и закрывая границы.

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