Коронавирус в мире: новая вспышка в Китае

Пока обнаружены всего около 200 заразившихся, но государственная пресса называет эту вспышку самой серьезной после Уханя, где впервые был обнаружен новый коронавирус.
Местные власти говорят, что новую вспышку вызвал штамм «Дельта», и первыми ее носителями в Нанкине были уборщики, которые поработали на борту самолета, прилетевшего 10 июля из России.
Аэропорт Нанкина закрыт до 11 августа; власти начали кампанию тестирования всех 9,3 млн жителей города и оказавшихся в нем сейчас приезжих. Тестирование в других местах показало, что вирус уже добрался до 13 других городов, включая Пекин.
Впрочем, эксперты, которых цитирует официальная газета Global Times, говорят, что вспышка обнаружена на самой ранней стадии и распространение вируса вполне можно сдержать.
До сих пор китайские власти, если судить по их собственной статистике, успешно справлялись с распространением вируса, быстро вводя жесткие карантины в очагах заражения и закрывая границы.