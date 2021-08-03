Портативный душ и другие товары для дома на AliExpress продают за копейки
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В разгар сезона отпусков, дач, походов и иногда отсутствия горячей воды дома абсолютно незаменимой вещью станет мобильный душ. Эта удобная душевая насадка с длинным шлангом, мощным водяным насосом и с зарядкой от USB способна автономно работать 60 минут в любых условиях, все что нужно - это поместить шланг в резервуар с водой и включить один из двух доступных режимов напора. В комплекте к портативному душу также идут специальные крепления - крючки и присоски, благодаря которым душ можно удобно зафиксировать почти на любой поверхности.
Необычный ластик для ухода за обувью из ткани, матовой кожи и замши стал настоящим бестселлером на Алиэкспресс. Он быстро и качественно удаляет въевшуюся в пористую поверхность обуви пыль и грязь. Удобно, что для чистки не требуется вода - при обработке обувь должна быть сухая, а потому придать приличный вид своей обуви можно в любом месте и в любое время.
Отличная находка для тех, кто много пишет и хочет сэкономить на бумаге. Бумага в блокноте хоть и имеет толщину обычных листов, но отличается от них тем, что устойчива к истиранию и писать на ней можно повторно много раз. В комплекте вместе с блокнотом идет специальная ручка с ластиком и тряпочка. Кстати, если поводить феном над бумагой в течении 30 секунд, то чернила полностью исчезают. Кроме для умного блокнота есть специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно сканировать и сохранять записи и рисунки, а также распознавать написанное. Купить блокнот сейчас можно по отличной скидке и с быстрой доставкой Плюс.
Это просто Супер! Блокнот - чудо! Ручка пишет, другим концом стирает. В наличие разноцветные стикеры, много, не сосчитать. Тряпочка для стирания. Все работает! Продавец в подарок прислал детскую доску для рисования. За это отдельное спасибо. Однозначно рекомендую. Берите, не пожалеете. Не нужно постоянно покупать блокноты и ручки для записей. Такой блокнот заменит бумажную волокиту. Обязательно закажу еще в подарки. Спасибо большое продавцу за качественный товар.
Вариантов часов на AliExpress, как и любых других гаджетов — огромное количество. От самых известных, типа различных фитнес-браслетов, до совсем уж детских вариантов. Мы нашли что-то среднее и вполне неплохое. Это и не похоже на рыночный вариант, с которым на руке стыдно ходить, но и не какие-то заезженные разновидности. По внешнему виду всё же довольно сильно походит на обычные часы. Никаких странных изысков и не совсем уж технологичный формат. Что касается функциональности — обычная история. Звонки, сообщения, время, сердцебиение
Экономия, экономия и ещё раз то же самое! И пока никто, кроме нас, не пытается что-то сделать, приходится довольствоваться малым. В первом предложении речь шла как про деньги, так и про время, место и так далее… Так что, рекомендуем сэкономить все три фактора. Вещица — складная, много места не займёт даже в кармане. Стоит довольно недорого, если рассматриваете как универсальный вариант в отпуск, не проблема.
Шикарная вещь, которая пригодится в каждом доме. Умная лазерная рулетка обладает компактными размерами, стильным и простым дизайном и всего одной кнопкой, что максимально упрощает ее использование. Точное измерение, дальность до 30 метров, OLED-дисплей, и возможность подключения к смартфону через приложение MI Home, где можно сохранить все замеры, а также сделать детальный план с фото и указанными размерами. Сейчас лазерную рулетку можно купить со скидкой и быстрой доставкой Плюс.
Отличная рулетка. Маленькая, легкая, удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение. Рекомендую.
Стильные, компактные и точные весы никогда не будут лишними на кухне. ЖК-дисплей с подсветкой позволяет увидеть показатели даже при слабом освещении. Весы имеют функцию обнуления тары, максимальный измеряемый вес до 5 кг, и погрешность всего в один грамм. Они автоматически отключаются, если рабочая панель свободна от продуктов. Быстрая доставка из России и низкая цена будут сейчас отличным бонусом.
С яркими и эластичными чехлами для стульев интерьер дома можно менять хоть каждую неделю. Чехлы изготовлены из высококачественного спандекса и дополнены эластичной лентой, которая обеспечивает идеальную посадку и надежно крепит чехол. Размер изделия универсален и подойдет для большинства типов стульев. Чехлы можно стирать в стиральной машине и не бояться, что они полиняют, потеряют свой цвет или сядут. Кстати, на выбор доступны более десятка различных цветов и узоров, а отличным бонусом станут скидки и быстрая доставка Плюс.
Устали бороться с ржавчиной, налетом, пригоревшей пищей и другими трудными пятнами? С ними быстро и качественно может справиться губка из высококачественной меламиновой пены. С ее помощью можно легко и мягко очистить даже сложные загрязнения, не поцарапав очищаемую поверхность. Губки не пахнут и не токсичны. Они продаются комплектом из 20 штук. Быстрая доставка Плюс и суперцена сделают эту покупку максимально приятной.
Сделать уборку приятнее и проще помогут крутые и симпатичные двухслойные салфетки из микрофибры. Приятный двухцветный материал не оставляет царапин и разводов, не выцветает и отлично поглощает воду. Салфетки быстро удаляют пятна и грязь как с помощью сухого, так и влажного использования, и сами легко стираются. В комплекте идет 5 штук салфеток, размером 28х16 см.
Очень довольна! 5 шт. Мягкие. Супервпитывающие. Оттирают все!!! Опробовала на плите, раковине, холодильнике, кухонной мебели. Без разводов. Отстирывается мылом отлично! Благодарю за качество и быструю доставку!
Универсальный пластиковый разделитель для полок или шкафа - это очень крутая и незаменимая вещь для организации пространства. Разделители изготовлены из высококачественного полипропиленового пластика, который имеет прочную структуру, но при этом детали можно легко разрезать и подогнать под необходимый размер. Комплекты состоят из четырех или восьми деталей, также можно выбрать различные цвета. Приятным плюсом является цена со скидкой и быстрая доставка Плюс.
Отличные разделители, в комплекте 8 шт, еще не применила. Товар пришел за 2 недели через курьерскую службу, забрала в постамате. Рекомендую к заказу! Попробую установить, думаю еще дозакажу, т.к. эти на пробу заказала
Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды.
Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Как и в любом сегменте на AliExpress, наушники имеют своих самых популярных поставщиков с большим спросом. Помимо известных всем Сяоми, Самсунгов и прочего, есть и еще известные онлайн-компании, почти повторяющие путь QCY. Например, Bluedio. Занимаются они, в основном, музыкой. А значит, за наушниками точно можно к ним.
Если вы из тех, кто не может расстаться с телефоном даже в ванной, мы нашли чехол, который сделает вашу жизнь легче. Чтобы не переживать о том, не упал ли ваш телефон, лучше всегда держать его перед глазами. Тем более, если кейс позволит, при наличии беспроводной колонки, ещё и, например, смотреть сериалы.
Больше умной техники, нужно еще больше умной техники! Многие привыкли долго выбирать и покупать качественный телевизор в спальню или общую комнату, а на кухню берут по принципу «лишь бы был». Но по факту именно на кухне современная семья проводит наибольшее количество времени, встречается и общается. Следовательно, не надо лишать себя удовольствия использовать хороший ТВ везде. Особенно когда есть возможность взять технику проверенного бренда с быстрой доставкой по большой и хорошей скидке.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс.
Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
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Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!
Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.
Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.