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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мем о кошках и рыбах покорил пользователей соцсетей в России

Новая крылатая фраза, которую не забудут еще долго.

Российские пользователи соцсетей взяли на вооружение новый мем — в конце июля он бьет в Сети все рекорды популярности.

Речь идет об абсурдной картинке с намеренными грамматическими ошибками, на которой кошки смотрят на торговца рыбой на рынке. «Вы продоете рыбов?» — спрашивают кошки. «Нет просто показываю», — отвечает продавец. «Красивое…» — говорят животные.

Сама фотография появилась в Сети еще в 2014 году, а текст «про рыбов» к ней сочинили совсем недавно и разместили в паблике «Мемы про котов».

Теперь блогеры не могут удержаться, чтобы не ввернуть эту фразу при случае, а шаблоном пользователи Сети иллюстрируют почти все — от заказа суши до выплаты зарплат. Иногда фразы настолько абсурдны, что прекрасны сами по себе.

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