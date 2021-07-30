18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мем о кошках и рыбах покорил пользователей соцсетей в России
Новая крылатая фраза, которую не забудут еще долго.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Российские пользователи соцсетей взяли на вооружение новый мем — в конце июля он бьет в Сети все рекорды популярности.
Речь идет об абсурдной картинке с намеренными грамматическими ошибками, на которой кошки смотрят на торговца рыбой на рынке. «Вы продоете рыбов?» — спрашивают кошки. «Нет просто показываю», — отвечает продавец. «Красивое…» — говорят животные.
Сама фотография появилась в Сети еще в 2014 году, а текст «про рыбов» к ней сочинили совсем недавно и разместили в паблике «Мемы про котов».
Теперь блогеры не могут удержаться, чтобы не ввернуть эту фразу при случае, а шаблоном пользователи Сети иллюстрируют почти все — от заказа суши до выплаты зарплат. Иногда фразы настолько абсурдны, что прекрасны сами по себе.
Анна Лысенко