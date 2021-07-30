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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Биологи опровергли воздействие коронавируса на ДНК человека

Биологи в лабораторных условиях доказали, что ни коронавирус, ни его фрагменты не вносят изменения в ДНК человека. Результаты своей работы ученые опубликовали в научном журнале Cell Reports.

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Источник: Агентство «Москва»

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами из Испании, Франции и Великобритании объяснили, что такие особо опасные вирусы, как ВИЧ-1 или вирус гепатита В, способны встраиваться в геном ДНК. Биологи предполагали, что такой характеристикой обладает и коронавирус SARS-CoV-2. Специалисты обнаружили ранее, что у некоторых переболевших COVID-19 пациентов ПЦР-тест показывал положительный результат.

Эксперты опровергли воздействие коронавируса на ДНК человека в результате лабораторных исследований. Они изучили, каким образом вирус влияет на клетки, и не заметили генетической активности.

Специалисты подчеркнули, что они опровергли теорию о коронавирусе, которая уже начала создавать панику среди людей. Так, аргументы о влиянии COVID-19 на ДНК приводят противники вакцинации. По мнению биологов, их исследование поможет людям не испытывать страх перед прививкой от коронавируса.

Ранее ученые Массачусетского технологического института заявили, что коронавирус научился встраиваться в ДНК людей. По мнению исследователей, интеграция и транскрипция вирусных последовательностей объясняет выявление вирусной РНК с помощью ПЦР у уже выздоровевших пациентов.

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