Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
11:51 (мск), источник: РБК

Главврач Коммунарки рассказал, в каком случае нужно измерять антитела

Антитела на COVID-19 нужно измерять только участникам клинических исследований, когда это измерение необходимо для анализа, заявил РБК главврач больницы № 40 Денис Проценко. По его словам, в России сложилась мода на то, чтобы «меряться антителами» после вакцинации от коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:59 (мск)Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«В календаре [профилактических прививок] есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: “Так, у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. В сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?” С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот», — рассуждает Проценко.

Он призвал руководствоваться принципом: «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что не стоит использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации, так как наличие антител, которые измеряют в коммерческих лабораториях, не говорит об их нейтрализующих свойствах, объяснила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Исследования могут проводится на уровне популяции для научных целей, но не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии, добавила она. Также она заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител.

Аналогичного мнения придерживается и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи. «Даже если у вас положительный результат (на антитела к COVID. — РБК), все равно лучше вакцинироваться. Если у вас отрицательный результат, вам тоже лучше вакцинироваться», — сказал эксперт в комментарии The Washington Post.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей из-за болезеней
В России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавируса
Волейболистка спела «Калинку» после победы над США (видео)
Ученые приблизились к разгадке тайны «молочного моря»
МОК пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров
Давление в модуле МКС упало из-за утечки воздуха
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Назван смартфон с лучшей в мире камерой Новинка Huawei
Авто
Какие дорогие автомобили чаще угоняют в России (фото) Названы восемь моделей премиум-класса, которые пользовались популярностью у преступников в первой половине 2021 года
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 848
Опека=развод. Наболело. 654
Почитательные загадки 576
Забавные картинки 432
Леди
46-летняя Яна Рудковская с мамой и другие звезды в купальниках Этим летом звезды выбирали эпатажные и минималистичные модели.
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь