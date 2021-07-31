Главврач Коммунарки рассказал, в каком случае нужно измерять антитела

«В календаре [профилактических прививок] есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: “Так, у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. В сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?” С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот», — рассуждает Проценко.
Он призвал руководствоваться принципом: «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что не стоит использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации, так как наличие антител, которые измеряют в коммерческих лабораториях, не говорит об их нейтрализующих свойствах, объяснила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Исследования могут проводится на уровне популяции для научных целей, но не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии, добавила она. Также она заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител.
Аналогичного мнения придерживается и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи. «Даже если у вас положительный результат (на антитела к COVID. — РБК), все равно лучше вакцинироваться. Если у вас отрицательный результат, вам тоже лучше вакцинироваться», — сказал эксперт в комментарии The Washington Post.