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11:59 (мск), источник: РБК

Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью РБК, что при «длинном COVID» переболевшие вирусом люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания. Чтобы не допустить этих последствий — нужно вакцинироваться, уверен он.

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Источник: AP 2021

По его словам, для «длинного COVID» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Такие симптомы отмечали у себя пациенты после перенесенного вируса и выписки из Коммунарки, отметил Проценко. Он считает, что вопрос «длинного COVID-19» глобально еще возникнет среди переболевших.

Для того чтобы не допустить тяжелого течения коронавируса и его последствий, нужно вакцинироваться, уверен главврач больницы в Коммунарке. «И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться», — отметил он.

В России термин «длинный COVID» начал активно применяться с осени 2020 года. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что продолжительные проблемы после перенесенной болезни испытывают люди во многих странах мира.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас сообщила, что организации известно более 200 симптомов затяжного коронавируса. Среди наиболее распространенных: когнитивная дисфункция, усталость и одышка. В ходе опроса более 3 тыс. россиян эксперты Международного консорциума по тяжелым респираторным и новым инфекционным заболеваниям также выявили популярные жалобы после перенесенного коронавируса, которые снижают качество жизни. Чаще всего это были жалобы на усталость и одышку.

По словам профессора-биотехнолога из Сколковского института науки и технологии Дмитрия Кулиша, если у человека растет уровень антител IgM, но не увеличивается показатель IgG, это может быть признаками затянувшегося коронавируса. В таком случае человеку надо обратиться к врачу, добавляет Кулиш.

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