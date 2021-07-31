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11:51 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге коронавирусная статистика стоит на месте

В Петербурге за сутки прибавилось 1 915 новых больных коронавирусом. Накануне их было чуть больше — 1 916. Об этом 31 июля сообщает оперативный штаб.

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Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 23 807 новых случая COVID-19 (накануне их было 23 564). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3 514. Петербург уже несколько дней держится на второй строчке по этому показателю.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 29099 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 528 726.

С начала пандемии в России выявили 6 265 873 случаев COVID-19.

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