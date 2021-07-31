Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Почему сдавать тесты на антитела к коронавирусу не имеет смысла Их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать достаточно уверенных выводов о чем бы то ни было
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
16Открытие МАКС-2021
18:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Новая российская станция должна заработать к моменту завершения эксплуатации МКС

Состоялось заседание президиума научно-технического совета «Роскосмоса», на котором обсуждались перспективы эксплуатации Международной космической станции после 2024 года. В связи с завершением эксплуатации МКС в 2028 году было решено запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

Источник: Reuters

«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Новая станция «должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», заявили в госкорпорации.
Читайте также
Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

Пока создается российская орбитальная станция нового поколения, ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна провести анализ российского сегмента МКС и принять меры по поддержанию его работоспособности и безопасности. Также РКК разработает и согласует с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

О том, что российские власти планируют создать национальную космическую станцию, было объявлено в закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое провел президент Владимир Путин 12 апреля. На совещании было решено предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

В конце 2020 года ракетно-космическая корпорация «Энергия», оператор российского сегмента МКС, уже предлагала отказаться от дальнейшей эксплуатации станции. По словам первого заместителя гендиректора «Энергии» и члена-корреспондента РАН Владимира Соловьева, ряд элементов на станции выходит из строя, а после 2025 года этот процесс приобретет «лавинообразный» характер. Господин Соловьев предложил сконцентрироваться на создании национальной станции.

Экипаж МКС нередко сообщает о неполадках на станции. Одна из них — трещина в российском модуле «Звезда», ставшая причиной утечки воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведев потребовал выгнать журналиста из-за острого вопроса
Цена на кофе взлетит уже в августе
Набиуллина заявила о долгосрочности инфляции в России
Олимпийский чемпион из США едва не погиб после падения на ОИ
Истребитель Су-35 упал в Охотское море
ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей из-за болезней
В Японии создали кимоно для каждой страны на Олимпиаде (фото)
Сборная России завоевала три медали в субботу на Олимпиаде
Порошенко словами «нам по барабану» ответил на статью Путина
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
33-летняя женщина сбросила 71 кг за два года и стала звездой Теперь она популярная модель.
Hi-Tech
Составлен топ гигантских самолетов-монстров мира (фото) Удивительно, какие громадины летают в небе
Горячие темы на Авто
Спрошу --( опять ) 147
Если Едросы будут в новом составе Думы, то примут автосписание штрафов с карт. 120
Капитализм, социализм... Какая разница? 109
Прошу назвать-- 86
Кино
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях Актриса продолжает работу над комедией «Булки»
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 848
Опека=развод. Наболело. 657
Почитательные загадки 576
Забавные картинки 451
Леди
Боярская показала архивные фото с Матвеевым 28 июля звездная семья отмечает сразу два важных праздника
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь