18:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Новая российская станция должна заработать к моменту завершения эксплуатации МКС
Состоялось заседание президиума
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«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Пока создается российская орбитальная станция нового поколения,
О том, что российские власти планируют создать национальную космическую станцию, было объявлено в закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое провел президент Владимир Путин 12 апреля. На совещании было решено предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.
В конце 2020 года
Экипаж МКС нередко сообщает о неполадках на станции. Одна из них — трещина в российском модуле «Звезда», ставшая причиной утечки воздуха.