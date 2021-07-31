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31 июля, источник: ТАСС

Космонавты с МКС провели экскурсию по новому модулю «Наука»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в соцсетях видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который в четверг пристыковался к МКС.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля “Наука”! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий в Twitter.

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На кадрах видно, как космонавты открывают люки в модуль, после чего переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самому модулю.

МЛМ «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль «Наука» оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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