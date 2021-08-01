06:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Нарышкин рассказал о своем знакомстве с Путиным
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире
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По словам главы СВР, их первая встреча произошла в 1980 году. В 2018 году Нарышкин отмечал, что после окончания двухгодичного факультета Высшей школы КГБ СССР, который сейчас называется Академией ФСБ, его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где он впервые встретился с Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Глава СВР также добавил, что после они с Путиным вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ, который сейчас является Академией внешней разведки.
Ранее Нарышкин заявил, что западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря способствует созданию