Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Почему сдавать тесты на антитела к коронавирусу не имеет смысла Их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать достаточно уверенных выводов о чем бы то ни было
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
06:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Нарышкин рассказал о своем знакомстве с Путиным

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Источник: РИА "Новости"

По словам главы СВР, их первая встреча произошла в 1980 году. В 2018 году Нарышкин отмечал, что после окончания двухгодичного факультета Высшей школы КГБ СССР, который сейчас называется Академией ФСБ, его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где он впервые встретился с Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Глава СВР также добавил, что после они с Путиным вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ, который сейчас является Академией внешней разведки.

Ранее Нарышкин заявил, что западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря способствует созданию либерально-тоталитарного режима в США и в странах-партнерах. Глава СВР отметил, что Запад пытается разделить мир на «два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный». Навешивая ярлыки в «многообразном мире», по мнению Нарышкина, «США и другие, так называемые образцы либеральной демократии, будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы».

Еще больше интересного о людях


 Проценко назвал способ победить пандемию
Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
Украина признала необходимость переговоров по газу с Россией
Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске: фото
Французская саблистка назвала соперниц из России обманщицами
Сборная США побила мировой рекорд в эстафете. России – четвертая
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
В Германии пригрозили РФ санкциями за «геополитическое оружие»
Задержан подозреваемый в поджоге лесов в Турции
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
33-летняя женщина сбросила 71 кг за два года и стала звездой Теперь она популярная модель.
Авто
Лучшие тюнинг-проекта самого яркого фестиваля лета Cтенс, классические автомобили, лоурайдеры и настоящая экзотика — Why Not Stance стал, пожалуй, самым ярким автофестивалем этого лета
Кино
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях Актриса продолжает работу над комедией «Булки»
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Джордж и Амаль Клуни ждут третьего ребенка Об этом рассказал инсайдер из окружения пары
Леди
46-летняя Яна Рудковская с мамой и другие звезды в купальниках Этим летом звезды выбирали эпатажные и минималистичные модели.
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь