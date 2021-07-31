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31 июля, источник: Газета.Ру

Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн

Израиль намерен утилизировать 80 000 единиц вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, сообщает Times of Israel.

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Утоняется, что примерная стоимость подлежащих утилизации вакцин «Pfizer-BioNTech» составляет 6 млн в шекелей ($1,8 млн).

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«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — заявили в министерстве здравоохранения.

Несколько дней назад Израиль начал вакцинацию людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне роста заболеваемости.

Ранее сообщалось, что специалисты из США столкнулись с вопросом о том, как поступить с миллионами доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) — срок годности препарата истекал в течение нескольких недель.

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