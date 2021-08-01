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02:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые оценили эффективность вакцин против «дельта»-варианта

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь и эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин оценили эффективность вакцин против «дельта»-варианта коронавируса. Их слова передает РИА Новости.

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Источник: AP 2021

Согласно исследованиям и результатам наблюдений, которые есть в настоящее время, защитный эффект вакцин от COVID-19 против этого варианта может снижаться, указал ученый. «Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта “дельта”», — добавил он.

При этом Шао Имин подчеркнул, что ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100 процентов. Несмотря на это, специалисты сходятся во мнении, что существующие штаммы все еще находятся в контролируемом диапазоне препаратов, имеющихся на данный момент. Он напомнил, что свою эффективность также показали и меры профилактики и борьбы с эпидемией, принятые в Китае с прошлого года.

Ранее влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцин оценил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его словам, появление новых вариантов незначительно снижает эффективность препаратов. Несмотря на это, они остаются эффективными и формируют необходимый коллективный иммунитет.

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