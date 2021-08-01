В Белоруссии назвали сроки создания собственной вакцины от коронавируса

Собственная вакцина от коронавирусной инфекции появится в Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков в эфире телеканала «Беларусь — 1».
По его словам, сейчас уже создан прототип препарата, ему сейчас предстоит пройти испытания на животных, а затем доклинические и клинические исследования на людях.
«Надеемся, что в следующем году мы передадим [вакцину] уже для широкой вакцинации», — сообщил Гусаков, отметив, что Минздрав сейчас прорабатывает вопрос производства препарата.
Белоруссия была первым иностранным государством, разрешившим применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В октябре прошлого года в стране начались пострегистрационные испытания препарата на добровольцах.
Сначала вакцина поставлялась из России. В феврале на крупнейшем в стране фармпредприятии «Белмедпрепараты» открылась собственная линия по производству «Спутника V». В Белоруссии зарегистрирована российская вакцина «Спутник Лайт». Также в стране используют китайскую вакцину Vero Cell. Минск ведет переговоры с другими китайскими производителями о совместном производстве и поставках вакцин.
С 15 июля граждане 73 могут без виз въезжать в Белоруссию на срок до пяти суток, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
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