В Британии предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы»

«Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет», — говорится в документе.
Авторы доклада отмечают, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса.
Британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизиться именно эффективность против заражений и легкого течения болезни.
Кроме того, британские ученые не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса, по показателям смертности схожие с вирусами атипичной пневмонии — 35%.
Российские вирусологи скептически отнеслиськ подобному сценарию. Они допустили, что это возможно, но при этом не обязательно. «Высокопатогенные штаммы, если они возникнут, скорее всего, будут проигрывать в контагиозности (заразности) и вряд ли станут доминирующими», — отметил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
В конце июня в России началась повторная вакцинация от коронавируса — власти призвали граждан еще раз сделать прививку на фоне роста заболеваемости из-за нового дельта-варианта. В Минздраве рекомендовали ревакцинироваться и привитым, и переболевшим COVID-19 раз в полгода.