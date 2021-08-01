Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
16Открытие МАКС-2021
12:25 (мск), источник: РБК

В Британии предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы»

Прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще несколько лет. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от COVID-19, с большой долей вероятности будет ослабевать со временем. Это потребует ревакцинации населения.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелому течению заболевания со временем ослабнет. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет», — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса.
Читайте также
Эксперт предсказал более легкое течение COVID-19 в будущем

Британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизиться именно эффективность против заражений и легкого течения болезни.

Кроме того, британские ученые не исключают, что в будущем могут появиться мутации коронавируса, по показателям смертности схожие с вирусами атипичной пневмонии — 35%.

Российские вирусологи скептически отнеслиськ подобному сценарию. Они допустили, что это возможно, но при этом не обязательно. «Высокопатогенные штаммы, если они возникнут, скорее всего, будут проигрывать в контагиозности (заразности) и вряд ли станут доминирующими», — отметил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

В конце июня в России началась повторная вакцинация от коронавируса — власти призвали граждан еще раз сделать прививку на фоне роста заболеваемости из-за нового дельта-варианта. В Минздраве рекомендовали ревакцинироваться и привитым, и переболевшим COVID-19 раз в полгода.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Австралия обошла Россию в медальном зачёте Олимпиады в Токио
В России выявили 22 804 случая коронавируса за сутки
Теннисист Хачанов завоевал серебро Олимпийских игр в Токио
Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске: фото
Во Флориду приплыли сотни акул (видео)
Семилетняя девочка из Бразилии открыла семь астероидов
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
33-летняя женщина сбросила 71 кг за два года и стала звездой Теперь она популярная модель.
Hi-Tech
Составлен топ гигантских самолетов-монстров мира (фото) Удивительно, какие громадины летают в небе
Авто
Автомобильные новинки месяца: их уже можно купить Право купить новую «Крету» разыграют в лотерею, Skoda Octavia подешевела, а Land Cruiser 300, Outlander и VW Taos уже можно купить у дилеров. Какие еще новинки появились в России в июле?
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
4 красавца России, любящих только одну женщину
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
6 звезд, которые всегда и везде носят парик
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь