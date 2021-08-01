Эксперт предсказал более легкое течение COVID-19 в будущем

«То есть через пять или десять 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», — заявил он «РИА Новости».
По словам Питте, существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но у людей еще в детстве вырабатывается к ним иммунитет. Он отметил, что «есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути».
Кроме того, эксперт заметил, что если бы в мире не было вакцин, то для выработки коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции понадобилось бы от шести до десяти волн заражений.
Он также отметил важность массовой вакцинации к 2022 году, поскольку тогда, по его словам, мир быстрее вернется к привычной жизни.
Вместе с тем Питте подчеркнул, что вакцины должны защищать и от эффекта «длинного ковида», встречающегося у переболевших пациентов. В связи с этим он не исключил, что понадобится прививать и детей.
Ранее, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране. По ее словам, летом люди более разобщены, поскольку находятся в отпусках, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас важно привиться.
В тот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона’и “КовиВак”.