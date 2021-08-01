09:01 (мск), источник: РБК
Коллекторы назвали число невыездных из-за долгов россиян
Каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну, сообщили коллекторы. В прошлом году
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Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу
«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал он.
Чтобы избежать такой ситуации на границе, россиянам, у которых есть или были долги, стоит за 10−14 дней до выезда через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) проверить, есть ли их имя в базе исполнительных производств, посоветовал Мехтиев.
По его словам, после того как человек гасит долг и сообщает об этом органу, наложившему запрет, данные вносят в базу в течение примерно десяти дней. «Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежании лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», — рекомендовал президент НАПКА.
За прошлый год судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб., сообщила ФССП. Всего за год было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, более 3,8 млн россиян не могли выехать за рубеж
Как сообщал РБК, в МВД предложили забирать загранпаспорта у граждан, которым по
По данным «Российской газеты», законопроект уже одобрила правительственная комиссия.
Виктория Полякова