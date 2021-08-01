Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
09:01 (мск), источник: РБК

Коллекторы назвали число невыездных из-за долгов россиян

Каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну, сообщили коллекторы. В прошлом году из-за долгов за рубеж не смогли выехать более 3,8 млн россиян.

Источник: Reuters

Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за накопленных долгов, достигло 7,2 млн, сообщил «РИА Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Новость
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал он.

Чтобы избежать такой ситуации на границе, россиянам, у которых есть или были долги, стоит за 10−14 дней до выезда через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) проверить, есть ли их имя в базе исполнительных производств, посоветовал Мехтиев.

По его словам, после того как человек гасит долг и сообщает об этом органу, наложившему запрет, данные вносят в базу в течение примерно десяти дней. «Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежании лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», — рекомендовал президент НАПКА.

Новость
Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года

За прошлый год судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб., сообщила ФССП. Всего за год было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, более 3,8 млн россиян не могли выехать за рубеж из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов составила более 1,7 трлн руб.

Как сообщал РБК, в МВД предложили забирать загранпаспорта у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу. Мера коснется и невыездных из-за долгов россиян, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Вернуть свой паспорт должник сможет после исполнения обязательств.

По данным «Российской газеты», законопроект уже одобрила правительственная комиссия.

Виктория Полякова

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Австралия обошла Россию в медальном зачёте Олимпиады в Токио
Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске: фото
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Эксперт рассказал о более легком течении COVID-19 в будущем
В Германии пригрозили РФ санкциями за «геополитическое оружие»
Задержан подозреваемый в поджоге лесов в Турции
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Составлен топ гигантских самолетов-монстров мира (фото) Удивительно, какие громадины летают в небе
Авто
Лучшие тюнинг-проекта самого яркого фестиваля лета Cтенс, классические автомобили, лоурайдеры и настоящая экзотика — Why Not Stance стал, пожалуй, самым ярким автофестивалем этого лета
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Джордж и Амаль Клуни ждут третьего ребенка Об этом рассказал инсайдер из окружения пары
Леди
46-летняя Яна Рудковская с мамой и другие звезды в купальниках Этим летом звезды выбирали эпатажные и минималистичные модели.
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь