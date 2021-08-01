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11:23 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о причитающемся Трампу $1 млн за налоги на небоскреб в Чикаго

Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс постановил, что бизнесмену и бывшему президенту США Дональду Трампу должны возместить $1 млн по выплатам за его отель-небоскреб в Чикаго за 2011 год, пишет газета Chicago Sun-Times.

Источник: AP 2021

Совет постановил, что власти округа Кук переоценили стоимость гостиничных номеров и торговых площадей в здании, в результате чего Трамп заплатил более высокий налог.

В свою очередь окружной прокурор подал апелляцию на решение вернуть бизнесмену $1 млн. Если Трампу вернут эти деньги, их возьмут из налогов на имущество, причитающихся властям Чикаго.

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Трамп изначально утверждал, что пустующие магазины в небоскребе не имели никакой ценности, поскольку ему не удавалось найти для них арендаторов. Однако власти отклонили этот аргумент, заявив, что эти пустые пространства все же «повышают ценность всего здания».

Международный отель и башня Трампа находится на берегу реки Чикаго — в месте, где она впадает в озеро Мичиган. Небоскреб является вторым по высоте зданием в Чикаго и пятым — в США. В нем 92 этажа, высота до верхушки шпиля составляет 423 м. В здании находятся отель, торговые помещения, ресторан и спа.

В начале июля Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization — компании, управляющей активами экс-президента США Дональда Трампа. Ее обвиняют в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре и фальсификации деловой документации. По версии прокуратуры, финансовый директор Trump Organization причастен к хищению в особо крупном размере.

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