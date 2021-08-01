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18:26 (мск), источник: ТАСС

Заболеваемость ковидом в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире в июле примерно на треть превысило показатели июня — 15,4 млн против 11,2 млн, следует из подсчетов ТАСС. Если в начале лета эпицентром пандемии была Латинская Америка, то теперь быстрее всего инфекция распространяется в Европе. Заболеваемость стала резко расти также в Северной Америке и Азии.

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Источник: AP 2021

При этом смертность, которая росла на протяжении нескольких месяцев, напротив, сократилась почти на треть, примерно до уровня прошлого ноября.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Новые вспышки

Заболеваемость в июле стала расти в том числе в тех странах, которые и так занимают первые места в мире по числу заразившихся. Это может свидетельствовать о начале очередной волны пандемии.

Так, в США число подтверждаемых случаев увеличилось за месяц сразу в 10 раз — с 10 тыс. до более чем 100 тыс. в сутки. В соседней Мексике по итогам июля выявили почти втрое больше заболевших, чем в июне.

Ухудшилась ситуация и в Западной Европе: во Франции заболеваемость увеличилась почти вдесятеро, в Италии — в семь раз, в Испании — в пять, в Великобритании — в три. В Соединенном Королевстве пик пришелся на середину месяца: тогда там подтверждали 55 тыс. случаев в день, а теперь — примерно 30 тыс.

Новый эпидемический подъем фиксируется и по всей Азии — от Турции, где по сравнению с началом июля стали выявлять в четыре раза больше заразившихся, до Японии, которая в разгар Олимпиады обновляет максимумы по числу инфицированных каждый день. Среди других пострадавших стран — Иран и Индонезия, где заболеваемость увеличилась примерно в 3,5 раза.

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Стабилизация и спад

В странах Южной Америки, которые в июне были главным очагом пандемии, темпы распространения инфекции резко снизились. В Бразилии в июле зарегистрировали примерно на 40% меньше заболевших, чем месяцем ранее (примерно 1,1 млн против 1,9 млн), в Аргентине — почти на 60%, в Колумбии — на 70%.

Улучшается ситуация и в Африке. В ЮАР число выявляемых случаев по сравнению с пиковыми показателями начала июля уменьшилось примерно вдвое.

Для России прошлый месяц оказался вторым по количеству заболевших за пандемию после декабря прошлого года. В стране выявили 0,75 млн инфицированных — почти на 70% больше, чем в июне. Тем не менее количество выявляемых случаев остается стабильным, а во многих ключевых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, заболеваемость пошла на спад или по крайней мере стабилизировалась на одном уровне.

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Смертность

В июле в мире, несмотря на очередной подъем заболеваемости, зарегистрировали около 265 тыс. смертей из-за новой инфекции против 382 тыс. в июне. Отчасти это связано с тем, что новые вспышки происходят в странах с высоким охватом вакцинацией.

Больше всего летальных исходов по-прежнему фиксируют в Бразилии — более 1 тыс. в сутки. Однако это заметно меньше, чем в июне, когда показатель составлял 1,8 тыс.

В Аргентине и Колумбии после пиков предыдущего месяца смертность также резко снизилась — на 50% и 60% соответственно.

Среди латиноамериканских стран, как и в случае с заболеваемостью, исключением стала Мексика: в июле там зарегистрировали почти на 30% больше смертей, чем в июне.

Максимума достигла смертность в России. За прошлый месяц там умерли более 23 тыс. заболевших, что почти на 10 тыс. превысило июньский показатель и на 6 тыс. — предыдущий максимум, зарегистрированный в прошлом декабре.

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