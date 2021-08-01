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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семилетняя девочка из Бразилии открыла семь астероидов

Она увлекается астрономией с двух лет.

7-летняя Николь Оливьера из бразильского города Форталеза открыла семь астероидов и была названа самым юным астрономом в мире.

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Девочка принимала участие в программе IASC для астрономов-любителей по поиску астероидов с помощью программного обеспечения и сделала семь открытий. Она также прошла учебный курс и даже успешно сдала детский экзамен, сообщает бразильское информагентство R7.

Николь «влюблена» в звезды с двухлетнего возраста, когда родители подарили ей игрушечную звездочку. Вскоре девочка забросила подарок и переключилась на телескоп родителей, который показался ей игрушкой поинтереснее. Мать Зилма и отец Жан-Карло всячески поддерживают интерес своего ребенка к астрономии.

Сейчас Николь — самый молодой член Центра астрономических исследований Алагоаса (CEAAL). А недавно ее пригласили выступить на Первом международном семинаре Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии по астрономии и аэронавтике. За свое открытие Оливьера получила благодарность от NASA.

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