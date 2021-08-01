Изобретатель антисептика допустил существование коронавируса с 2013 года

Кроме того, неясным остается вопрос, попал ли этот вирус в одну из лабораторий в Ухане, продолжил он.
«Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», — сказал Питте.
По его словам, указанные вопросы не говорят о том, что коронавирус создали в лаборатории. Однако они дают повод задуматься на тем, что, возможно, от людей скрыли информацию об обнаружении похожего вируса еще восемь лет назад, отметил эксперт. Кроме того, чтобы вирус привел к пандемии, он должен циркулировать в природе какое-то время.
«Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», — добавил Питте.
В 1990-х Питте искал быстрый способ дезинфекции рук: в больницах работникам это приходится делать до 20 раз в час, пишет The Connexion. До этого среди продуктов для дезинфекции были только жидкие «ополаскиватели», которые широко не использовались. Питте и его команда добавили к спирту глицерин и получили современный антисептик. Из-за простого состава для его производства не нужно согласие владельца какого-либо патента, говорил эксперт.
Происхождение коронавируса расследовала Всемирная организация здравоохранения. В марте она представила четыре версии. Наиболее вероятной в организации назвали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через другое животное, а версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ней сочли «крайне маловероятной».
Однако в июле глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что отбрасывать версию об утечке коронавируса из лаборатории в Китае пока рано. Он призвал Китай к открытому сотрудничеству и сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане.
После этого Китай от сотрудничества с ВОЗ отказался. По словам замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исиня, организация занимается «политическим позерством» и, забывая об итогах первого расследования, ведет себя «высокомерно по отношению к науке». В Китае настаивают на версии, что COVID-19 передался человеку от животного.