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21:04 (мск), источник: ТАСС

FT: Pfizer на четверть увеличила закупочную стоимость вакцин для ЕС на фоне роста спроса

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna увеличивают цены на свои вакцины от коронавируса на фоне роста мирового спроса. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times, по данным которой закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на без малого 26%, а препаратов Moderna — почти на 13%.

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Источник: AP 2021

В контрактах, с которыми ознакомилось издание, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с €15,5 до €19,5, а дозы вакцины Moderna — c €19 до $25,5 (€21,5 по текущему курсу). По данным газеты, производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 млрд доз препаратов в страны ЕС до 2023 года после того, как их мРНК-вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Согласно прогнозам FT, в следующем году спрос на мРНК-вакцины продолжит расти в странах с развитой экономикой, готовящихся к ревакцинации своих граждан и возможности появления новых штаммов коронавируса.

В среду Pfizer сообщила, что доходы от продажи ее вакцины в первом полугодии 2021 года составили $11,3 млрд, а по итогам года этот показатель должен достичь $33,5 млрд. К настоящему моменту компания реализовала свыше 1 млрд доз своего препарата.

Как сообщил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, компания делает развивающимся странам 50%-ную скидку на свои препараты и поставляет их в беднейшие страны по себестоимости. При этом крупнейшим поставщиком вакцин от коронавируса для бедных стран по линии Всемирной организации здравоохранения является британско-шведская AstraZeneca. По всему миру было поставлено около 1 млрд доз ее вакцины.

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