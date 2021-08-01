17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США нашел свою собаку через 2 года, увидев ее в новостях
Она не забыла хозяев.
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Житель американского штата Висконсин воссоединился со своей пропавшей без вести собакой, случайно увидев ее в выпуске новостей.
В рубрике «Приютить питомца» на канале
Американец тут же связался с телеканалом и договорился с приютом, что заберет Пейдей назад. Собаку он
Общество защиты животных штата поделилось в соцсетях трогательным видео воссоединения. В ролике мать Дуайта по имени Мелисса приехала в приют за собакой. Пейдей сразу же узнала «бабушку» и бросилась ее облизывать.
Анна Лысенко
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