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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США нашел свою собаку через 2 года, увидев ее в новостях

Она не забыла хозяев.

Житель американского штата Висконсин воссоединился со своей пропавшей без вести собакой, случайно увидев ее в выпуске новостей.

В рубрике «Приютить питомца» на канале WITI-TV рассказывали о собаке, которая попала в приют и ищет новую любящую семью. К своему удивлению, мужчина по имени Дуайт узнал в ней Пейдей — любимицу всей семьи, которая исчезла бесследно 2 года назад.

Американец тут же связался с телеканалом и договорился с приютом, что заберет Пейдей назад. Собаку он когда-то подарил своей 12-летней дочери.

Общество защиты животных штата поделилось в соцсетях трогательным видео воссоединения. В ролике мать Дуайта по имени Мелисса приехала в приют за собакой. Пейдей сразу же узнала «бабушку» и бросилась ее облизывать.

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