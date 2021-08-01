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20:13 (мск), источник: ТАСС

Решившим вакцинироваться молодым британцам предложат бесплатную пиццу и поездки на такси

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Молодые жители Великобритании, решившие сделать прививку от коронавируса, смогут бесплатно доехать до пункта вакцинации на такси, получить в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом. Как сообщило в воскресенье британское министерство здравоохранения и социальных дел, эти и другие готовящиеся инициативы призваны увеличить число вакцинированных среди молодых людей.

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Источник: Reuters

Около 2,5 млн жителей королевства в возрасте от 18 до 25 лет пока не сделали прививку от коронавируса.

C начала лета, когда на вакцинацию стали приглашать британскую молодежь, первую инъекцию получили около 60% представителей этой возрастной группы, однако в последние недели рост этого показатели замедлился. Поэтому правительство принимает различные меры для того, чтобы увеличить число вакцинированных.

Так, премьер-министр Борис Джонсон уже объявил, что с сентября для посещения ночных клубов будет необходимо предъявлять паспорт вакцинации. Британские СМИ также пишут, что власти могут ограничить доступ невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в университетах.

При этом в британском Минздраве в воскресенье сообщили, что сделавшим прививку вскоре могут быть предложены «подарочные сертификаты, скидки, а также специальные предложения от ресторанов».
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О готовности присоединиться к программе уже объявила сеть пиццерий Pizza Pilgrims, которая переоборудует несколько ресторанов под пункты вакцинации, где сделавшим укол будут давать по куску пиццы. Компания Deliveroo, занимающаяся доставкой готовой еды, будет предлагать привившимся молодым людям скидки.

О готовности бесплатно отвозить молодых людей в пункты вакцинации заявили сервисы онлайн-заказа такси Uber и Bolt. При этом пока не поднимается вопрос о денежных вознаграждениях по примеру США, где президент Джо Байден на этой неделе призвал местные власти выдавать привившимся по $100.

Согласно последним данным правительства, первую дозу вакцины получили 88,5% жителей Соединенного Королевства, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 38,1 млн человек — больше 72% взрослого населения. Власти страны приняли решение пока не прививать детей, однако подростки в возрасте от 12 до 15 лет, страдающие определенными заболеваниями, смогут получить вакцину американской компании Pfizer.

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